Почему Президент не выполняет решения Верховного Суда?

Есть мысль, что война все спишет. Если выходить из этого, сегодняшняя жесткая политическая война должна была однозначно списать проблему Жовтяка. Мол, кто будет при нынешних обстоятельствах, когда пошла стенка на стенку, площадь на площадь и все такое, думать о решениях суда, которым восстанавливается в должности один из губернаторов. Пусть даже речь идет о столичном губернаторе.

Но, по крайней мере, сам Жовтяк себя не списал. И убедительно напомнил о себе. Стало известно, что на днях Верховный Суд наконец предоставил Евгению Жовтяку постановление о возобновлении его в должности главы Киевской областной госадминистрации. Наконец – потому что минуло больше месяца от, собственно, принятия судом соответствующего решения. Напомним, 13 марта коллегия судей Судебной палаты в административных делах ВС поставила точку в длительном судебном процессе, который можно условно называть «Жовтяк против Ющенко». Начался он после того, как в мае 2006 года Президент освободил Є.Жовтяка от должности столичного губернатора. Тот, считая свое увольнение безосновательным, обжаловал указ в суде. Киево-Святошинский райсуд Киевской области восстановил истца в должности, усмотрев в действиях Президента нарушения Конституции и законов. Потом были обжалования этого решения президентской стороной, рассмотрения дела в апелляционных инстанциях. Решение Верховного Суда положило конец судебной волоките, оно окончательно и обжалованию не подлежит: Евгений Жовтяк должен быть восстановлен в должности главы Киевской облгосадминистрации.

Но Президент и его секретариат объяснили: нельзя выполнить решение ВС, пока нет официального, оформленного по всем канонам документа – постановления суда. В конце марта Президент на пресс-конференции заверил: будет решение, тогда и посмотрим. Глава Секретариата на брифинге также заявил: как только, так сразу. Получим решение, и сразу покоримся закону.

Наконец это произошло. Но не слышно ни об одном указе Президента относительно восстановления Жовтяка в должности.

Оказывается, не все так просто. Постановление Верховного Суда есть. Но в то же время его нет. Как это? У Жовтяка оно есть. А вот у Президента, то есть в Секретариате – нет. Адвокату Жовтяка после длительного оббивания порога Верховного Суда его наконец выдали. А в Секретариату Президента – не отослали. В телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН пресс-служба ВС объяснила: еще не послали по адресу Секретариата, вот-вот, буквально на днях, сделаем это.

Дело в том, что законом четко не определенно, в какие именно сроки сторонам процесса должно быть предоставлено официальное решение суда.

Вот что говорит по этому поводу адвокат Жовтяка Сергей Бойко:

“Решение Верховного Суда, как известно, является окончательным и обжалованию не подлежит. Потому президентская сторона не может откровенно игнорировать его. Но в то же время Секретариат Президента умело пользуется законодательной неурегулированностью процедуры вручения сторонам решения суда. Сначала, после вынесения Верховным Судом решения, определенное время президентская сторона игнорировала этот вердикт, ссылаясь на то, что выводы коллегии Судебной палаты в административных делах ВС не оформлены официальным постановлением. Однако наконец с соблюдением всех необходимых процедур такое постановление было издано. Заметьте, это было сделано еще на позапрошлой неделе. Нами получена копия документа, и никаких оснований сомневаться в легитимности настоящего документа нет. И вот теперь Секретариат Президента продолжает игнорировать решение ВС, ссылаясь на то, что, в отличие от нас, то есть стороны истца, они до сих пор не получили постановление в официальном порядке. Я не могу объяснить, почему Верховный Суд, предоставив официальное решение одной стороне, не способен так же оперативно сообщить его другой стороне. Но, к сожалению, законодательство четко не определяет сроки отправки решения. И президентский Секретариат использует именно это обстоятельство”.

Насколько можно понять, адвокатская этика не позволяет господину Бойко давать категорические оценки действиям Верховного Суда. Но если перевести дипломатическое “не могу объяснить, почему суд, предоставив решение одной стороне, не может предоставить его другой” на привычный язык, речь идет о том, что суд, мягко говоря, не спешит, медлит отсылать документ стороне, которая должна выполнить его. Соответственно, эта сторона, то есть, Президент, может ничего не выполнять. Такая своеобразная игра: не могу подписать указ, потому что нет решения. Где решение? У нас, вот-вот вышлем. Окей, как вышлете, так выполню.

Уже сегодня Президент реально теряет в этой ситуации. Сокрушительная критика по его адресу из-за того, что, будучи гарантом Конституции, он упрямо “не замечает” решения Верхового Суда, раздается даже со стороны тех, кто имеет весьма отдаленное отношение к демократии и кому Жовтяк так же ненавистен, как и Ющенко.

Но есть еще большие потери. Это – потеря тех, кто реально является союзником, симпатиком Президента. В последние дни и недели у многих из них начало создаваться впечатление, что Президент стал другим – решительным, собранным, сильным. Его не выбивают как боксерскую грушу, он твердо придерживается своей позиции, он объединяет вокруг себя действительно мощных людей.

Но тут они подходят к пункту “Верховный Суд, Жовтяк”. И должны признаться себе: ничего принципиально не изменилось.

Проблема, очевидно, в том, что некому объяснить Президенту: он выигрывает, осуществив диаметрально противоположный шаг. Выполнив решение суда, то есть, восстановив Жовтяка в должности. В таком случае, его симпатики и союзники могут сказать себе: да, это другой Президент, да – это человек, который может признавать собственные ошибки. А уже поэтому Президент может откровенно поговорить с губернатором. Способны ли, в частности, они после всего работать в одной команде? Напомнить Жовтяку его неоднократные заявления о том, что он не цепляется за должность, ему, мол, принципиально важно возобновить справедливость, и что он готов уйти, если Президент не видит его в дальнейшем в своей команде.

В политике иногда то, что сегодня кажется поражением, завтра может стать достижением. И – наоборот.

Александр Калиниченко

Вот текст самого постановления суда:

ВЕРХОВНЫЙ СУД УКРАИНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

13 марта 2007 года г. Киев

Коллегия судей Судебной палаты в административных делах Верховного Суда Украины в составе:

председателя Кривенко В.В

судей: Гусака М.Б., Маринченко В.Л., Панталиенко П.В.

Самсина И.Л., Титова Ю.Г., Терлецкого О.О.

при секретаре судебного заседания Журиной О.О.

при участии представителей:

истца Жовтяка Е.Д. - Бойко С.Е.

Президента Украины - Чичкова К.К.

рассмотрев дело по иску Жовтяка Евгения Дмитриевича к Президенту Украины об отмене Указа Президента Украины от 24 мая 2006 года № 434/2006 "Об освобождении Е. Жовтяка с должности главы Киевской областной государственной администрации" и возобновления в должности, по жалобе Жовтяка Е.Д. о пересмотре по исключительным обстоятельствам постановления Высшего административного суда Украины от 28 ноября 2006 года

установила:

В мае 2006 года Жовтяк Е.Д. обратился с иском к Президенту Украины о признании противоправным и отмене Указа от 24 мая 2006 года № 434/2006, которым он освобожден от должности главы Киевской областной государственной администрации.

В обоснование своего иска ссылался на то, что с 4 февраля 2005 года состоял на публичной службе, занимая должность главы Киевской областной государственной администрации. Освобождение от занимаемой должности и прекращение публичной службы осуществлено с нарушением требований Конституции Украины, законов Украины "О местных государственных администрациях", "О государственной службе", "О статусе депутатов местных советов", норм трудового законодательства.

По мнению истца, нарушение заключается в освобождении его от занимаемой должности без указания в Указе предусмотренных законом правовых оснований, в период временной неработоспособности и без соблюдения гарантий последующего трудоустройства.

Постановлением Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 16 июня 2006 года, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда Киевской области от 15 сентября 2006 года, иск Жовтяка Е.Д. удовлетворен полностью.

Постановлением Высшего административного суда Украины от 28 ноября 2006 года принятые по делу решения отменены, дело направленно на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В жалобе о пересмотре дела по исключительным обстоятельствам Жовтяк Е.Д. просит отменить постановление Высшего административного суда Украины и оставить без изменений решение судов первой и апелляционной инстанций, ссылаясь на неодинаковое применение судом кассационной инстанции норм процессуального права. Для сравнения неодинакового применения норм процессуального права истец привел постановление Высшего административного суда Украины от 4 июля 2006 года по делу по иску Пискуна С.М. к Президенту Украины о восстановлении в должности Генерального прокурора Украины.

Заслушав представителей сторон, проверив по материалам дела приведенные в жалобе доводы, коллегия судей Судебной палаты в административных делах Верховного Суда Украины считает, что в этом случае имеет место неодинаковое применение судом кассационной инстанции ст. 227 Кодекса административного судопроизводства (дальше - КАС Украины), который определяет основания отмены принятых по делу решений и направления дела на новое судебное разбирательство.

Коллегией судей судебной палаты установлено, что в обоих делах предметом судебного спора является вопрос законности освобождения лица с публичной службы.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 17 КАС Украины на споры по поводу принятия граждан на публичную службу, ее прохождение, освобождение от публичной службы распространяется компетенция административных судов.

По делу по иску Пискуна С.М. к Президенту Украины о признании противоправным Указа от 14 октября 2005 года № 1441/2005 "Об освобождении С. Пискуна с должности Генерального прокурора Украины" Высший административный суд Украины своим постановлением от 4 июля 2006 года признал необоснованным вывод суда апелляционной инстанции о необходимости привлечения к участию по делу Генеральной прокуратуры Украины и Генерального прокурора как лиц, права и интересы которых могли быть нарушены, и, отменив все принятые по делу постановления, принял новое решение по существу спора.

По рассматриваемому делу вопреки приведенному применению правовой нормы по вышеупомянутому делу, суд кассационной инстанции указал на необходимость привлечения к участию в ней в качестве третьего лица Киевской областной государственной администрации, считая что этим решением могут быть нарушены ее права. При этом Высший административный суд Украины отметил, что действующее законодательство не содержит требований относительно обязательного обоснования в Указе Президента Украины оснований прекращения полномочий глав местных государственных администраций, и указал на необходимость выяснения у Кабинета Министров Украины, почему представление Президенту Украины с предложением освободить истца от публичной службы не содержит предусмотренного законом обоснования.

Решая вопрос об устранении разногласий в применении судом кассационной инстанции одной и той же нормы права коллегия судей судебной палаты выходит из нижеследующего:

В соответствии с п. 15 ч. 1 ст. КАС Украины публичная служба - это деятельность на государственных политических должностях, профессиональная деятельность судей, прокуроров, военная служба, альтернативная (невоенная) служба, дипломатическая служба, другая государственная служба, служба в органах власти Автономной Республики Крым, органах местного самоуправления.

Из приведенного вытекает, что любая государственная служба является публичной службой. Базовым (общим) законом, который регулирует общественные отношения, которые охватывают деятельность государства относительно создания правовых, организационных, экономических и социальных условий реализации гражданами Украины права на государственную службу, является Закон Украины "О государственной службе". Согласно требованиям ст. 9 данного Закона, правовой статус отдельных категорий государственных служащих регулируется Конституцией и специальными законами Украины.

Законодательно урегулированы вопросы, связанные с принятием (избранием, назначением) граждан на публичную службу, ее прохождением и освобождением от публичной службы (прекращением) специальными законами, к которым, в частности, относятся: законы Украины "О Президенте Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О прокуратуре", "О дипломатической службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О местных государственных администрациях", "О государственной исполнительной службе", "О статусе судей", "О службе безопасности Украины" и тому подобное.

Вопросы назначения на должности глав местных государственных администраций и прекращения их полномочий урегулированы ст. 118 Конституции и ст.ст. 8, 9 Закона Украины "О местных государственных администрациях", согласно которых они отнесены к компетенции Президента Украины. В данном случае субъект властных полномочий уполномоченый решать вопрос о назначении граждан на публичную службу (Президент Украины), не совпадает в лице с органом государственной власти (областной государственной администрацией) где этот гражданин состоит в публичной должности.

Суть спора о возобновлении на публичной службе может заключаться в требованиях о признании неправомерным решения относительно прекращения публичной службы и о возобновлении в должности и в требовании о возмещении заработной платы, другого денежного содержания потерянного лицом в связи с неправомерным освобождением от должности.

Согласно со ст. 11 КАС Украины суд рассматривает административные дела не иначе, как по исковому заявлению, поданному в соответствии с этим Кодексом, и не может выходить за пределы исковых требований.

Определение объема требований, которые подлежат судебной защите, является диспозитивным правом истца. Поскольку Жовтяк Е.Д. не заявлял требований о возмещении заработной платы или другого денежного содержания и других требований, решение судом которых может повлиять на права и обязанности Киевской областной государственной администрации, суд не привлекал ее к участию по делу в качестве соответчика или третьего лица без самостоятельных требований.

Частью 2 статьи 53 КАС Украины определенно, что третьи лица, которые не заявляют самостоятельных требований к предмету спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика в любое время до окончания судебного разбирательства, если решение по делу может повлиять на их права, свободы, интересы или обязанности. Они могут быть привлечены к участию по делу также по ходатайством лиц, которые принимают участие по делу, или по инициативе суда.

Привлечение таких лиц к участию по делу является правом, а не обязанностью суда. Ни сама Киевская областная государственная администрация, ни ни один из участников процесса с заявлениями или ходатайствами о ее привлечении в качестве третьего лица без самостоятельных требований к судам не обращались.

Постановление суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции не содержат решений, которыми решались бы вопросы о правах, свободах, интересах или обязанностях Киевской областной государственной администрации, потому она не имела права на подачу кассационной жалобы, а Высший административный суд не мог рассматривать эту жалобу.

Коллегия судей судебной палаты пришла к выводу, что при пересмотре судебных решений в кассационном порядке Высший административный суд Украины неправильно применил ст. 227 КАС Украины, безосновательно отменил принятые по делу решения и дал указание о необходимости привлечения к участию по делу в качестве третьего лица без самостоятельных требований Киевской областной государственной администрации.

Выполняя возложенные на Верховный Суд Украины ст. 47 Закона Украины "О судоустройстве Украины" полномочий по осуществлению правосудия и обеспечению одинакового применения законодательства всеми судами общей юрисдикции, коллегия судей Судебной палаты в административных делах Верховного Суда Украины не только проверила законность принятых по этому делу судебных решений на предмет неодинакового применения судорог кассационной инстанции отдельных норм права, а также проверила правильность применения судами норм права в полном объеме.

В соответствии с ч. 2 ст. 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основе, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины.

Согласно с требованиями ч. 3 ст. 2 КАС Украины по делам относительно обжалования решений, действий или бездеятельности субъектов властных полномочий административные суды проверяют, приняты (совершены) ли они: на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины; с использованием полномочий с целью, с которой эти полномочия предоставлены; обоснованно, то есть с учетом всех обстоятельств, которые имеют значение для принятия решения; беспристрастно (без предубеждения); добросовестно; рассудительно; с соблюдением принципа равенства перед законом, предотвращая несправедливую дискриминацию; пропорционально, в частности с соблюдением необходимого баланса между любыми неблагоприятными следствиями для прав, свобод и интересов лица и целями, на достижение которых направлено это решение (действие); с учетом права лица на участие в процессе принятия решения; своевременно, то есть в течение разумного срока.

При решении спора судами первой и апелляционной инстанций решения Президента Украины как субъекта властных полномочий проверялись на соответствие требованиям ч. 3 ст. 2 КАС Украины.

Частью 2 ст. 71 КАС Украины определенно, что в административных делах о противоправности решений, действий или бездеятельности субъекта властных полномочий обязанность относительно досказывания правомерности своего решения, действия или бездеятельности полагается на ответчика, если он возражает против административного иска. Соответственно, обязанность относительно досказывания правомерности своего решения полагается на ответчика и по делам о возобновлении на публичной службе.

В суде первой инстанции представитель ответчика, возражая против иска, ссылался только на то, что Президент Украины не обязан в своих Указах отмечать основания прекращения публичной службы. В суде апелляционной инстанции представитель ответчика ссылался на то, что освобождение Жовтяка Е.Д. от публичной службы осуществлено правильно, на основании представления Кабинета Министров Украины.

В соответствии с п.2 ч. 2 ст. 9 Закона Украины "О местных государственных администрациях" полномочия глав местных государственных администраций могут быть прекращены в случае представления Кабинета Министров Украины на основаниях, предусмотренных законодательством о государственной службе.

Поскольку в представлении Кабинета Министров Украины Президенту Украины с предложением освободить истца от должности не отмечено ни одного из предусмотренных ст. 30 Закона Украины "О государственной службе" оснований прекращения государственной службы, суд апелляционной инстанции, как до этого и суд первой инстанции, пришел к обоснованному выводу, что, решая вопрос об освобождении истца от публичной службы, Президент Украины действовал вопреки требованиям ч. 2 ст. 19 Конституции Украины, ч. 2 ст. 9 Закона Украины "О местных государственных администрациях” и ст. 30 Закона Украины "О государственной службе", поскольку в Указе не указал правовых оснований для освобождения истца от занимаемой должности.

Ссылка суда кассационной инстанции на необходимость выяснения судом первой Инстанции у Кабинета Министров Украины оснований внесения представления Президенту Украины на предмет освобождения истца от публичной службы не могут приниматься во внимание, поскольку эти обстоятельства должен был выяснять сам субъект властных полномочий, принимая соответствующее решение.

Проверяя обоснованность применения судами первой и апелляционной инстанций при решении спора норм трудового законодательства, коллегия судей Судебной палаты пришла к выводам, что наличие специальных законов .не исключает возможности применения к правоотношениям, связанным с прохождением гражданами публичной службы и ее прекращением, отдельных норм трудового законодательства в случаях, предусмотренных специальными законами.

Согласно с ч. 1 ст. 30 Закона Украины "О государственной службе" государственная служба прекращается, прежде всего, на общих основаниях, предусмотренных Кодексом законов о труде (дальше - КЗОТ Украины), а также на основаниях, определенных данной статьей. Таким образом, при освобождении лица от публичной службы на общих основаниях предусмотренных КЗОТ Украины, на это лицо могут распространяться гарантии предусмотренные этим Кодексом (например, запрет увольнения работника по инициативе владельца или уполномоченного им органа в период его временной нетрудоспособности), если иное прямо не предусмотрено специальным законом.

Поскольку освобождение истца от публичной службы осуществлено Президентом Украины без указания правовых оснований, это давало право суду при решении спора проверять действия субъекта властных полномочий на соответствие действующему законодательству, в том числе и нормам КЗОТ. Однако, ввиду того обстоятельства, что вопрос возобновления истца на публичной службе решен на основании норм публичного права, коллегия судей судебной палаты считает лишним применение в данном случае судами первой и апелляционной инстанций норм трудового законодательства и исключает их из мотивировочных частей постановления суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции.

Руководствуясь ст. 243 КАС Украины, коллегия судей Судебной палаты в административных делах Верховного Суда Украины

постановила:

Жалобу Жовтяка Евгения Дмитриевича удовлетворить.

Постановление Высшего административного суда Украины от 28 ноября 2006 года отменить.

Оставить в силе постановление Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 16 июня 2006 года и постановление апелляционного суда Киевской области от 15 сентября 2006 года.

Постановление является окончательным и не подлежит обжалованию, кроме случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 237 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Председатель: В.В. Кривенко

Судьи: М.Б. Гусь

В.Л. Маринченко

П.В. Панталиенко

І.Л. Самсин

Ю.Г. Титов

О.О.Терлецкий