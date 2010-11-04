Нардепы взялись совершенствовать управление землями в Крыму

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования управления землями на территории Автономной Республики Крым".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 232 народных депутата из 407, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что на территории Крыма до разграничения земель государственной и коммунальной собственности полномочия относительно распоряжения землями (кроме земель, переданных в частную собственность, и земель, указанных в абзаце втором этого пункта) за пределами населенных пунктов осуществляют соответствующие органы исполнительной власти, а в пределах населенных пунктов - соответствующие сельские, поселковые, городские советы.

Землями лесохозяйственного, оздоровительного, рекреационного, природно-заповедного фонда и другого природоохранного назначения указанные органы распоряжаются по согласованию с Советом министров Автономной Республики Крым”.