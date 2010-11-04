Аваков просит суд запретить называть Кернеса победителем

Представители кандидата в мэры Харькова от "Батькивщины" Арсена АВАКОВА уже подали жалобу в территориальную избирательную комиссию и прокуратуру, а также иск в Харьковский административный суд относительно невозможности объявления результатов выборов мэра Харькова, пока суды не примут решения относительно фактов многочисленных фальсификаций, выявленных в ходе выборов и подсчета голосов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Батькивщины".

В заявлении, переданном агентству, отмечается, что сегодня члены харьковской "Батькивщины" обнаружили в сейфе руководства одной из избирательных комиссий пачку неиспользованных бюллетеней. "Причем находку обнаружили уже после того, как участковая комиссия сдала в городскую избирательную комиссию все протоколы, использованные и неиспользованные бюллетени, а также все соответствующие акты. На обнаруженных неиспользованных бюллетенях, тем не менее, была проставлена печать», - отмечается в заявлении партии.

В "Батькивщине" отмечают, что предупреждали о том, что власть печатает сотни тысяч фальшивых бюллетеней. "Теперь мы нашли подтверждение тому, что эти бюллетени готовили именно для фальсификации волеизъявления харьковчан. Ни для кого не является секретом, что разница между основными конкурентами в Харькове минимальная. Сколько еще таких неиспользованных, но проштампованных бюллетеней лежит по сейфам на других участках, можно только догадываться», - говорится в заявлении.

Партия "Батькивщина" требует немедленного возбуждения уголовного дела по факту выявления лишних бюллетеней, а также по другим фактам фальсификаций во время выборов в Харькове.

«Мы категорически настаиваем, что результаты выборов в Харькове не могут быть объявлены, пока суд не даст надлежащую правовую оценку заявленным фактам и не назовет виновных в искажении результатов голосования», - подчеркнули в "Батькивщине".

В свою очередь А.АВАКОВ на брифинге в Харькове также отметил, что на двух участках, где он считался лидером, были признаны недействительными бюллетени, у которых не было штампа «выбыл» напротив кандидата от Народного руха Украины Александра ДЕНИСЕНКО, который снял свою кандидатуру. При этом, отметил А.АВАКОВ, на других участках были обнаружены протоколы, где напротив фамилии ДЕНИСЕНКО была проставлено количество голосов, которые харьковчане за него отдали.

По мнению А.АВАКОВА, это подтверждает, что «во время голосования и при подсчете голосов были обнаружены многочисленные нарушения, которые носили системный характер».

«Мы подаем иск в Харьковский административный суд с требованием остановить подсчет голосов, потому что факты, которые были обнародованы, не позволяют установить истинный результат», - сказал А.АВАКОВ.

По его мнению, в Харькове необходимо провести пересчет голосов, поскольку нет уверенности в объективности результата выборов.

«Никакого доверия относительно объективности подсчета ТИК нет. Мое мнение - нужен пересчет голосов. И сетовать на усталость людей или сложность процедуры не нужно - слишком уж о серьезных вещах идет речь», - подчеркнул А.АВАКОВ.