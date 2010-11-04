У Азарова хотят запретить букмекеров

Министерство финансов в проекте закона «Об азартных играх» предлагает запретить букмекерскую деятельность в Украине.

Текст соответствующего проекта закона размещен на официальном сайте министерства.

Кроме того, проектом предлагается запретить организацию и проведение азартных игр в электронном (виртуальному) казино и игр на игорных автоматах.

Согласно проекту закона, в Украине разрешается организовывать и проводить такие виды азартных игр: государственные денежные лотереи, игры в карты, игры в кости, игры в рулетку.

Единственным местом проведения азартных игр определено казино. Казино разрешается размещать исключительно на территории специальных игровых зон, которыми считаются:

территория АР Крым (кроме Севастополя), территория курортов г. Буковель, г. Трускавец, г. Моршин, г. Мукачеве и смт. Славское в их географических границах; а также территория гостиницы классом не менее чем четыре звезды или эквивалентного им уровня по другим шкалам оценивания, общий номерной ресурс которого составляет не меньше 100 номеров;

территория в середине культурно-развлекательного комплекса, на которой можно разместить казино с площадью игрового зала не меньше 500 кв. метров; территория в середине отдельного нежилого здания, на которой можно разместить казино с площадью игрового зала не меньше 500 кв. метров; территория в середине судна, которое зарегистрировано в Украине и в корпусе которого можно разместить казино с площадью игрового зала не меньше 500 кв. метров.

Казино в специальных игровых зонах позволяется размещать в любых местах, пригодных для организации и проведения азартных игр.

Оператору проведения азартных игр в казино запрещено организовывать и проводить азартные игры больше чем в одном казино.

Организация и проведение азартных игр иностранных операторов и отдельная продажа ставок и выплата выигрышей, включая посредничество, запрещается.

Финансовые операции, связанные с принятием ставок и выплатой выигрышей в азартной игре, подлежат финансовому мониторингу в соответствии с законодательством о предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Также запрещается формирование уставного капитала организатора и оператора азартных игр за счет средств и имущества, источники происхождения которых не подтверждены.

Размер платы за лицензию на осуществление деятельности в сфере азартных игр составляет на: организацию и проведение азартных игр – 1 тыс. грн.; проведение государственных видео-лотерей, лотерей бинго, лотерей тото, числовых, разрядных и мгновенных лотерей – по 40 млн. грн., проведение азартных игр в казино – 40 млн. грн.

Лицензия на организацию и проведение азартных игр выдается бессрочно национальному организатору азартных игр. Лицензия на проведение государственной лотереи и проведения азартных игр в казино выдается оператору азартных игр на семь лет.

Оператор азартных игр платит стоимость лицензии равными долями ежеквартально на протяжении срока действия лицензии.

Данный закон вступает через месяц со дня его опубликования, говорится в заключительных положениях проекта закона.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия специального закона, который позволит заниматься таким бизнесом в специально созданных зонах.