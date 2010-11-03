В КПУ настаивают, что выборы мэра Луганска выиграл их кандидат

Мэром Луганска стал коммунист Спиридон КИЛИНКАРОВ, заявляют в его избирательном штабе, ссылаясь на данные протоколов избиркомов.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным штаба, С.КИЛИНКАРОВА поддержали 48 тысяч 140 избирателей. 47 тысяч 364 луганчан проголосовали за действующего мэра Луганска Сергея КРАВЧЕНКО (Партия регионов).

По данным избирательного штаба С.КИЛИНКАРОВА, большинство С.КРАВЧЕНКО получил только в одном районе Луганска – Каменнобродском, где разница в голосах составила 1718 (5273 против 3555). Как подчеркнули в штабе, до избрания на прошлых выборах на пост городского головы Луганска С.КРАВЧЕНКО возглавлял Каменобродский городской совет.

В остальных 3-х районах Луганска, по данным штаба, С.КИЛИНКАРОВ занял первое место. В Ленинском районе с разницей голосов 1199 (9360 против 8161 у С.КРАВЧЕНКО), в Артемовском районе разница составляет 992 голоса (15263 против 14271), в Жовтневом – 897 голосов (20062 против 19165).