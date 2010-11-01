Политолог отмечает падение поддержки ПР в Одессе и Харькове

Политолог Кость ГОРДИЕНКО отмечает существенное падение поддержки Партии регионов в Одессе и Харькове и ее рост в центральных областях. Об этом эксперт заявил УНИАН, комментируя данные экзит-полов, проведенных во время местных выборов 31 октября.

По словам К.ГОРДИЕНКО, “если опираться на данные экзит-пола и условно сравнивать результаты местных выборов с президентскими 2010 года, то можно увидеть определенные трансформации в симпатиях избирателей. Например, наблюдаем немалое падение поддержки представителей ПР в Одессе. На президентских здесь было более 50%, а теперь немногим больше 40%».

Эксперт отметил, что одним из наиболее проблемных для Партии регионов оказался Харьков. Там падение поддержки провластной партии, по сравнению с президентскими выборами, - почти 11%. Также происходит очень жесткая конкуренция между Геннадием КЕРНЕСОМ (Партия регионов) и Арсеном АВАКОВЫМ («Батькивщина»), которые с почти одинаковым результатом претендуют на кресло харьковского мэра.

В то же время К.ГОРДИЕНКО отметил, что, наоборот, существуют области, в которых Партия регионов «сделала ошеломляющий прорыв. Например, «регионалам» впервые за всю историю независимой Украины удалось категорически изменить ситуацию в Кировоградской области, хотя до недавнего времени область считалась сторонницей БЮТ. Если на президентских выборах поддержка ПР в области была на уровне 26%, то сейчас составляет 40%. Подобная ситуация наблюдается в других центральных областях Украины, таких как Черкасская, Хмельницкая и Киевская».

Говоря о Львовской области, к которой было приковано значительное внимание еще до выборов, К.ГОРДИЕНКО отметил, что здесь наблюдается определенная стабильность. И это – несмотря на достаточно непростую ситуацию, которая возникла. «По решению суда двойник «Батькивщины» был снят с выборов, из-за чего многие участки Львовщины вынуждены были задержаться с открытием, пока штамповали отметку «Выбыл». Это вызвало не только временную задержку с открытием участков, но и недовольство людей. Они слышали о конфликте, и не понимали - почему партия не принимает участия в выборах. В целом эта ситуация негативно повлияла на львовских избирателей, которые решили, что к этому каким-то образом причастна власть. Из-за чего пострадали, как ни странно, не только «Батькивщина», но и «регионалы», которые могут недополучить около 2%. «Свободе», Руху и «Нашей Украине», скорее всего, такая ситуация сыграла только на пользу», - отметил эксперт.

Основной же неожиданностью местных выборов, по мнению К.ГОРДИЕНКО, «стал, согласно экзит-полам, результат «Фронта Змин» с уверенной тенденцией к росту почти на всей территории Украины. И такой же уверенной тенденцией, но уже к падению, рейтинг «Сильной Украины», даже в родной для Сергея ТИГИПКО Днепропетровской области».