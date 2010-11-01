Литвин увидел, как политики выясняли, кто стройнее и красивее

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что избиратели, по сути, пробойкотировали выборы в местные органы самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

По словам В.ЛИТВИНА, «люди в значительной степени пробойкотировали эти выборы». «И это сигнал для власти, который говорит о том, что сегодня общество и Киев живут параллельными курсами», - добавил он.

Как сказал В.ЛИТВИН, была усложнена возможность голосовать из-за больших очередей и большие по размерам бюллетени.

Он подчеркнул, что выборы в местные органы самоуправления «по форме были местными выборами, а по содержанию это было продолжение президентской кампании и промежуточный этап в подготовке к парламентским выборам». Он добавил, что во время выборов 31 октября не обсуждалось, как строить региональную политику, а «обсуждались проблемы, которые пекут в Киеве украинских политиков. Выясняли между собой отношения, выясняли, кто выше, кто стройнее, кто красивее».

В.ЛИТВИН, говоря о Народной партии, которую он возглавляет, заметил, что она впервые принимала участие самостоятельно в выборах. По его словам, «практически люди не знали, что такое Народная партия, поэтому в данном случае для нас это очень хороший экзамен». При этом В.ЛИТВИН похвастался, что в Житомирской области в мажоритарных округах избраны 15 депутатов областного совета от Народной партии.