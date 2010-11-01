Литвин объяснил, почему не будет выполнять требование оппозиции

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что парламент в пятницу, 5 ноября, не будет заслушивать информацию генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО относительно нарушений на выборах в органы местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на пресс-конференции, комментируя требование фракции БЮТ в пятницу заслушать А.МЕДВЕДЬКО по поводу нарушений на выборах 31 октября.

В.ЛИТВИН отметил, что «генеральный прокурор не является членом правительства и не является представителем исполнительной власти».

«А в пятницу – Час вопросов правительству», - напомнил председатель ВР.

По его словам, представители фракций, которые не входят в парламентское большинство, сообщили ему, что «они сейчас посоветуются и до обеда подадут свои предложения, кого бы они хотели из членов правительства заслушать по тем или иным вопросам».