Грач поведал о покойниках, оживших на час, и 6-месячных членах комиссий

Лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ считает, что, "независимо от окончательного объявления результатов, уже сейчас можно сказать о состоявшейся тотальной фальсификации местных выборов" в Украине.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Крымского рескома КПУ.

"Предварительные итоги выборов - это торжество мошенников. Это гримаса авантюристов из Партии регионов: от голосования оживших на один час покойников в Алуште и до работы в избиркомах шестимесячных членов комиссий во Львове. Примеров нарушений не счесть. Картина состоявшегося фарса проявила гнилость, криминализацию режима, пошедшего на прямой, наглый обман народа, перечеркнувшего волеизъявление народа в Крыму и по Украине в целом", - цитирует лидера крымских коммунистов пресс-служба.

Л.ГРАЧ подчеркнул, что в Крымской республиканской организации КПУ по всем избирательным и участковым комиссиям зафиксированы многочисленные нарушения выборного законодательства, которые в настоящее время суммируются.

По мнению Л.ГРАЧА, на фальсификацию выборов указывают "запротоколированный подкуп избирателей; превышающий в несколько раз допустимые нормы завышенный процент проголосовавших на дому избирателей; организованные регионалами "карусели" с перевозкой автобусами групп молодежи от одного участка к другому и многое другое".

Л.ГРАЧ заявил, что "всем политическим силам надо объединиться для анализа состоявшихся выборов и для выработки соответствующей реакции".