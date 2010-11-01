Ставнийчук: это самые грязные выборы за все годы независимости

Заместитель председателя ЦИК (1999-2007 гг.), член Венецианской комиссии Марина СТАВНИЙЧУК заявляет, что Украина нуждается в настоящей реформе местного самоуправления для продуктивного проведения местных выборов.

Об этом она сказала в рамках телемарафона «Выборы 2010: тест на самоуправление» в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Для меня абсолютно ясно, что нужно было сначала провести реформу, и времени было достаточно для местного самоуправления… И не только времени, но и практических и теоретических наработок. Почти все было готово. А уже потом нужно было проводить выборы, на новой основе, новой системе местного самоуправления», - считает М.СТАВНИЙЧУК.

«В ближайшем будущем должен решаться вопрос конституционного регулирования, новых конституционных основ местного самоуправления. Составляющими этого процесса являются не только реформирование Конституции. Необходимость существует в целом ряде реформ, которые могут и должны осуществляться параллельно с подготовкой положений по совершенствованию Конституции. Речь идет о Бюджетном и Налоговом кодексах, об административной и территориальной реформе. Как бы не тяжело это звучало - все это нужно делать», - убеждена она.

М.СТАВНИЙЧУК подвергла критике ход избирательной кампании, который, по ее мнению, ставил под угрозу международный имидж государства. Член Венецианской комиссии отметила, в частности, что действующий избирательный закон имеет чрезвычайно низкое качество и не в состоянии обеспечить прозрачное волеизъявление граждан. «В этом заключается цинизм закона. Сначала он (закон) не создает условия для равных, конкурентных, транспарентных выборов, а затем не дает возможности, даже в случае совершения существенных нарушений, признать выборы недействительными», - прокомментировала она.

По мнению М.СТАВНИЙЧУК, ситуация после местных выборов не будет однозначной, и ее можно будет оценивать только после того, как и насколько честно будут установлены результаты выборов. «Думаю, нам не нужно лицемерить перед лицом наших граждан. Абсолютно понятно, что такие избирательные процессы не могут проходить в демократической стране. Это самый грязный избирательный процесс за все годы независимости Украины. Но к тому, что он такой, многие приложились - и во власти, и в оппозиции - и уроки из этого нужны вынести всем», - считает М.СТАВНИЙЧУК.