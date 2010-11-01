ПР опередила "Батьківщину" на выборах в Херсонский горсовет

На выборах в мэры Херсона побеждает действующий городской голова Владимир САЛЬДО с результатом 33,08% голосов. Таковы данные экзит-пола, проведенного Херсонским государственным университетом (ХГУ).

Результаты в прямом эфире облгостелерадиокомпании огласила директор института социологии, психологии и истории ХГУ Ирина ШАПОШНИКОВА.

По ее словам, второе место занял кандидат от партии "Вітчизна" Игорь СЕМЕНЧЕВ (13,98%), далее идет кандидат от "Третьей силы" Андрей ПУТИЛОВ (12,98). Кандидат в мэры от СЛС Владлен ГИРИН на четвертом месте (9,6%). Сергей КИРИЧЕНКО (Христианско-демократическая партия) набрал 7,02%.

6,17% голосов - у кандидата от "Батьківщини" Владимира МЫКОЛАЕНКО, 5,1% набрал экс-губернатор, кандидат от "Нашей Украины" Борис СИЛЕНКОВ.

Что касается партий, выставлявших своих кандидатов в депутаты горсовета Херсона, то согласно опросу, 31,77% набрала Партия регионов. Далее идет "Батьківщина" с результатом 16,06%. На третьем месте КПУ (10,69%), далее - "Фронт змін" (6,77%). "Третья сила" набрала 6,49% голосов, "Вітчизна" - 4,92%, "Сильная Украина" - 4,5%. УДАР Виталия Кличко - 3,04%, ХДС - 3,02%.

На участках в Херсоне были опрошены 5 тыс. избирателей.