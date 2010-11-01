На выборах мэра Кременчуга лидирует кандидат от "Батьківщини"

На выборах мэра Кременчуга Полтавской области, согласно экзит-полу, лидирует народный депутат, кандидат от "Батьківщини" Олег БАБАЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты экзит-пола компании Ассоциация гуманитарно-информационных технологий.

За кандидатов на должность городского председателя ответы респондентов распределились следующим образом:

О.БАБАЕВ - 49,2%; Н.ГЛУХОВ - 25,6%; А.БЕСКОРОВАЙНЫЙ - 6,0%; В.БУГАЙЧУК - 4,7%; В.ПЕТРЕНКО - 3,8%. Остальные кандидаты набрали менее 3%. Против всех проголосовало - 7,1%.

Опрос проводился у выхода с помещений участковых участков на всех избирательных округах города с 8.00 до 20.00. Опрошено 1500 респондентов без учета избирателей, отказавшихся от ответов.

Общественная организация "Ассоциация гуманитарно-информационных технологий" (г.Кременчуг, Полтавская область, существует с 1998 года). 31 октября с.г., при содействии профессиональных социологов, провела городской экзит-пол по выборам мэра и горсовета.