Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО утверждает, что дата досрочных парламентских выборов не будет перенесена, и они состоятся 27 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге после завершения межпартийного съезда политических партий, входящих в состав Блока Юлии Тимошенко.

«Мы не поддерживаем никакого переноса выборов. Осенью выборы не состоятся», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что БЮТ предпримет все усилия для того, чтобы досрочные выборы состоялись своевременно - 27 мая.

«При любых обстоятельствах досрочные выборы состоятся. В них примет участие не менее 25-26 политических партий и это достаточно, чтобы представить мнение украинских граждан», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает, что каждая политическая сила должна самостоятельно принимать решение о формате своего участия в досрочных выборах.

«Мы верим, что два крупных блока - «Наша Украина» и БЮТ - объединят все патриотические силы», - сказала она.

По ее мнению, разъединение демократических и патриотических сил на несколько блоков «создает для них самих риск не пройти в парламент». «Но это не помешает победить демократическим силам», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.