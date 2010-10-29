Тимошенко заболела

Лидерка партии ВО «Батьківщина» Юлия Тимошенко отменила свой сегодняшний визит во Львов, потому что заболела: у нее температура и есть подозрение на ангину.

Об этом сегодня ЗИКу сообщила пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока.

Она отметила, что Тимошенко очень хотела в последний день, когда разрешена избирательная агитация, приехать во Львов, чтобы сориентировать избирателей, которые не могут выбрать их партию.

«У нас была запланирована поездка Юлии Владимировны во Львовскую область, потому что там очень сложная ситуация. У партии «Батьківщина» даже нет возможности принимать участие в этих местных выборах. Но вчера, когда мы возвращались из командировки из Винницы, она себя очень плохо чувствовала и она заболела», – сказала Марина Сорока.

Она заверила, что Тимошенко обязательно приедет во Львов, но это состоится позже – на будущей неделе, а может через две недели.

«От себя хочу прибавить, что Юлия Владимировна в таком напряженном графике работала уже три недели. Сначала мы готовили съезд, потом были командировки. Были даже дни, когда мы объезжали по два региона. То есть она работала в безумном ритме», – отметила Марина Сорока.