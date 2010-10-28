ЦИК обязал зарегистрировать кандидатов Тигипко в Ясиноватой

Сегодня Центральная избирательная комиссия по жалобе Донецкой областной организации партии «Сильная Украина» обязала Ясиноватскую городскую территориальную избирательную комиссию зарегистрировать список кандидатов в депутаты от этой партии в Ясиноватский городской совет и кандидата на пост городского головы Наталью АНДРИЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной организации партии «Сильная Украина».

Как сказал глава Донецкого областного бюро «Сильной Украины» Владислав ДРЕГЕР, «мы убедились, что в нашей стране работает закон о выборах, и отдельные руководители на местах, которые пытаются незаконными методами проводить неправомерные решения, потерпели фиаско. Донецкая областная организация партии Сергея ТИГИПКО ждет с нетерпением реализации этого решения на уровне Ясиноватской городской ТИК».

В.ДРЕГЕР напомнил, что 5 октября Ясиноватской горорганизацией «Сильной Украины» были поданы все необходимые документы для регистрации кандидатов в местные органы власти.