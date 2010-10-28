Онопенко разочаровал жену и еще много кого

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО не собирается добровольно уходить в отставку из-за ситуации, которая сложилась вокруг ВСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Многие хотят, чтобы я подал в отставку, особенно моя семья и жена, но, как там говорят в Одессе: не дождутся. Конечно, я не буду подавать в отставку. Я считаю, у каждого есть свое жизненное кредо, цель в жизни. Будем бороться за независимость судебной системы, будем отстаивать всеми законными способами, не прибегая к политическим сентенциям», - заверил В.ОНОПЕНКО.