Онопенко разочаровал жену и еще много кого
12:28, 28 октября 2010Политика
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Глава ВСУ не собирается в отставку
Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО не собирается добровольно уходить в отставку из-за ситуации, которая сложилась вокруг ВСУ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Многие хотят, чтобы я подал в отставку, особенно моя семья и жена, но, как там говорят в Одессе: не дождутся. Конечно, я не буду подавать в отставку. Я считаю, у каждого есть свое жизненное кредо, цель в жизни. Будем бороться за независимость судебной системы, будем отстаивать всеми законными способами, не прибегая к политическим сентенциям», - заверил В.ОНОПЕНКО.
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