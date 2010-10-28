Герман уже встает на ноги

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН, которая 14 октября была госпитализирована в больницу в Феофании с сердечным приступом, во вторник переведена из реанимации в обычную палату.

Об этом А.ГЕРМАН сообщила по телефону газете "Сегодня" (№239 от 28 октября).

«Врачи сработали профессионально, я им очень благодарна. Собираюсь скоро выйти на работу. Сейчас пишу на компьютере письмо о защите демократии. Я писала даже в реанимации, как только отошла от наркоза. Доктора не возражали, мол, все, чего хочет выздоравливающий человек, идет ему на пользу. Уже постепенно встаю на ноги», — сообщила А.ГЕРМАН.

Причинами болезни она назвала нервную напряженную работу и, как следствие, — переутомление. «Да и возраст, наверное», — добавила она.

Газета напоминает, что А.ГЕРМАН почувствовала себя плохо в ночь на 14 октября, после чего ее госпитализировали. Замглавы Администрации Президента сообщила, что в больнице ей поставили диагноз «обширный инфаркт». Счет шел на минуты, еще полчаса без медпомощи — и последствия могли быть самыми печальными, утверждает А.ГЕРМАН. К счастью, «скорая» подоспела вовремя.

А.ГЕРМАН делали стентирование — кардиохирургическую операцию без вскрытия грудной клетки. Стент — это тонкая металлическая трубочка, которая вводится в пораженный сосуд и расширяет его, восстанавливая кровоснабжение сердца. Полное выздоровление после такой операции занимает не менее месяца.