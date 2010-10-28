Фельдман предлагает вернуть религиозным общинам культовое имущество

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН зарегистрировал законопроект «О возвращении культового имущества религиозным организациям».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, культовое имущество, которое является документами Национального архивного фонда и принадлежит государству или территориальным общинам, может быть передано архивными учреждениями, на балансе которых оно находится, в бесплатное пользование или возвращено в собственность религиозных организаций бесплатно, в порядке, установленном Законом «О свободе совести и религиозных организациях».

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, в 20-30 годы XX века культовое имущество религиозных общин, как правило, было если не уничтожено, то экспроприировано советскими органами госбезопасности. Речь идет о религиозной литературе, многочисленных предметах культа и обряда. В 1991 году, после обретения Украиной государственной независимости, был принят Закон «О свободе совести и религиозных организациях», в соответствии с которым религиозные организации получили право, на основании решений местных администраций, бесплатно получать культовое имущество в собственность или бесплатное пользование от организаций, на балансе которых оно находилось. А в 1993 году был принят Закон «О национальном архивном фонде и архивных организациях», который объявил культовое имущество документами Национального архивного фонда и фактически запретил его передачу в собственность религиозных организаций.

А.ФЕЛЬДМАН считает, что фактически на долгие годы религиозные организации Украины оказались лишены возможности пользоваться по праву им принадлежащим религиозным имуществом. Причем от этого пострадали все без исключения религиозные общины: и христианские, и мусульманские, и иудейские, находящиеся как в крупных городах, так и в селах.

"Мы детально разобрались в ситуации и пришли к выводу, что такое положение дел является не только абсурдным с моральной точки зрения, ведь настоящее место предметов культа должно находиться в храмах, а не в подвалах архивов, но и убедились в юридической безосновательности подобного положения дел. На самом деле, в Законе «О национальном архивном фонде» о культовом имуществе вообще не идет речь. Этот закон был введен в действие постановлением парламента, в соответствии с которым в состав Национального архивного фонда были отнесены архивные документы, которые на время введения в действие этого законопроекта находились на государственном учете", - заявил А.ФЕЛЬДМАН.

"Поскольку на момент принятия постановления от 1993 года уже действовал закон Украины от 1991 года, в соответствии с которым религиозные организации получили право на бесплатное получение культового имущества и поскольку подзаконный акт не может противоречить закону, то получается, что культовое имущество не должно относиться к составу Национального архивного фонда. Фактически, я предлагаю законодательно разрешить это противоречие и восстановить право религиозных организаций на бесплатное получение в собственность культового имущества, которое сегодня является документами Национального архивного фонда", – подчеркнул депутат.