Зять Ющенко собрался в политику
Только пока не знает с кем: с Ющенко, Тимошенко или Луценко
|Алексей Хахлев. Фото Профиль Украина
«Завершился период, который я потратил на анализ ситуации и построение собственной системы координат. Вопрос, чем заниматься и ради чего, — самый главный в жизни человека. Так вот, сейчас ощущаю в себе определенный потенциал, достаточно профессионализма и сильный морально-этический стержень, чтобы попытаться поддержать новую волну в украинской политике», - сказал президентский зять.
Слегка покритиковав своих предшественников на политической арене: «У нас же самым страшным испытанием, непреодолимым для многих, оказалось испытание медными трубами — этот экзамен не выдержали многие из тех, кто стоял на сцене Майдана, а потом получил большие полномочия и в исполнительной, и в законодательной власти», Хахлев отметил: «Избитая фраза «если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой» стала аксиомой».
И добавил: «удобнее занимать позицию критика, постороннего наблюдателя, но я готов идти в направлении демократизации общества с теми, кто идет туда же».