Зять Ющенко собрался в политику

Алексей Хахлев, председатель правления Славутского рубероидного завода и сокоординатор проекта по созданию Национального института рака в Украине, а также муж дочери Президента – Виталины Ющенко, в интервью «Профилю» не исключил, что на будущих выборах будет баллотироваться в Верховную Раду по списку Нашей Украины, БЮТ или Народной самообороны Юрия Луценко.

«Завершился период, который я потратил на анализ ситуации и построение собственной системы координат. Вопрос, чем заниматься и ради чего, — самый главный в жизни человека. Так вот, сейчас ощущаю в себе определенный потенциал, достаточно профессионализма и сильный морально-этический стержень, чтобы попытаться поддержать новую волну в украинской политике», - сказал президентский зять.

Слегка покритиковав своих предшественников на политической арене: «У нас же самым страшным испытанием, непреодолимым для многих, оказалось испытание медными трубами — этот экзамен не выдержали многие из тех, кто стоял на сцене Майдана, а потом получил большие полномочия и в исполнительной, и в законодательной власти», Хахлев отметил: «Избитая фраза «если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой» стала аксиомой».

И добавил: «удобнее занимать позицию критика, постороннего наблюдателя, но я готов идти в направлении демократизации общества с теми, кто идет туда же».