Киевский губернатор обещает жесткую реакцию на административное давление

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК призывает политические партии, которые представлены в регионе, к толерантной, открытой избирательной политике.

Об этом идет речь в его заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой ОГА.

Как отмечается в документе, выборы 31 октября "имеют судьбоносное значение для Киевской области и государства в целом, поскольку дают возможность обеспечить конструктивное сотрудничество между всеми ветвями власти и дальнейшее стабильное развитие регионов Украины".

По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, в Киевской области 53 областных организации партий различных идеологических взглядов вышли на предвыборные состязания, и ведут борьбу за голоса избирателей. "Предыдущие выборы 2006 года показали необходимость искоренения политической коррупции, прекращения разбазаривания народного богатства, усиления эффективности управления, улучшения качества избранных представителей и толерантного политического диалога. Эти выборы должны окончательно положить конец негативным явлениям на местном уровне", - подчеркнул А.ПРИСЮЖНЮК и добавил: "Обращаюсь к областным политическим лидерам с призывом вести толерантную и открытую избирательную политику с соблюдением действующего законодательства, не спекулировать на местных экономических, социальных, культурных, этнических, религиозных и других вопросах, не поддаваться провокациям в виде представления предвыборной ситуации в области в негативном свете и не использовать внутрипартийные противоречия как форму политического давления".

Губернатор заверил, что в области будут обеспечены все необходимые условия для проведения выборов в определенный срок, осуществления всеми участниками избирательного процесса предвыборной агитации и свободной конкуренции идей и взглядов относительно будущего развития Киевской области.

А.ПРИСЯЖНЮК выразил готовность к сотрудничеству с наблюдателями независимых не государственных организаций, которые будут обеспечивать общественный контроль над ходом избирательной кампании и установлением результатов выборов.

Он отметил, что с целью безотлагательного реагирования на обращения и сообщения, связанные с ходом избирательного процесса, в области работает «горячая» телефонная линия.

Со своей стороны он заверил, что лично будет контролировать деятельность местных чиновников, которые имеют отношение к этим выборам. "Если будут зафиксированы те или иные нарушения, или административное давление со стороны представителей власти, реакция будет жесткой и мгновенной", - подчеркнул А.ПРИСЯЖНЮК.

Он в очередной раз напомнил, что "перед нами всеми стоит задача сформировать действенную и ответственную власть на местном уровне путем делегирования представителей в советы различных уровней и дальнейшее развитие области". "Мы настроены на постоянный диалог между политическими организациями области, которые отстаивают демократическое развитие и лучшие стандарты, и всегда должны помнить, что совместно несем ответственность за будущее Киевской области, ее стабильность, за будущее наших детей. Все это нам дает основания быть уверенными, что выборы в области состоятся демократически, организовано, без конфликтов и в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнул губернатор.