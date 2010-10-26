Коммунисты, оказывается, - это оппозиция, а их участие в коалиции - временная тактика борьбы

Коммунистическая партия Украины - оппозиционная партия, которая временно сотрудничает с Партией регионов.

Об этом сказал лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО сегодня в Донецке на пресс-конференции.

«У нас с Партией регионов не союз, у нас временное сегодня сотрудничество для решения конкретных вопросов. Сколько продлится это, трудно сказать», - сказал лидер КПУ.

Он подчеркнул, что сегодня до конца оппозиционной партией является только Компартия Украины, которая в условиях экономического кризиса приняла решение сотрудничать с партией власти – Партией регионов, идеологически другой политической силой.

«Сегодня оппозицией являемся мы, ну, и часть еще некоторых «левых», которые могут к этому иметь отношение, потому что не все «левые» организации имеют маргинальный характер. В этой части только Коммунистическая партия в оппозиции», - объяснил П.СИМОНЕНКО.

При этом он добавил: «Если рассматривать вопрос о политической борьбе, а смысл ее - это борьба за власть, Компартия однозначно в оппозиции к капиталу, и в том числе к Партии регионов».

«Если говорить о политической оппозиции, мы имеем совершенно другую программу, нежели Партии регионов, мы идеологически разные политические силы», - заключил П.СИМОНЕНКО, отметив, что вхождение КПУ в парламентское большинство является лишь «тактикой нашей борьбы в парламенте».