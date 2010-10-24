Гриценко призывает журналистов идти во власть: чтобы «тараканы боялись»

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что наличие журналистов в органах местного самоуправления обеспечит их прозрачность и открытость для общества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он заявил в Одессе.

«Власть должна быть открытой для людей и прозрачной в своих решениях. Потому если в списках в органы местной власти идут журналисты, то есть люди, которые привыкли доносить обществу информацию, то это плюс», - убежден он.

По мнению А.ГРИЦЕНКО, именно журналисты, которые попадут в органы местной власти, смогут показать людям, какие решения принимаются и какие будут последствия этих решений. Кроме того, журналисты во власти могут обеспечить обратную связь между властью и обществом.

«Если в местном совете как депутат будет работать журналист, он может изнутри освещать его работу, не давать принимать решения «под ковром», будет проливать свет на действия власти, - отметил А.ГРИЦЕНКО. – Тараканы боятся света. И если во власти будет присутствовать человек, который сможет донести правду людям, они будут бояться принимать решения, которые противоречат интересам общества».

А.ГРИЦЕНКО также отметил, что благодаря освещению работы власти люди смогут увидеть то «странное поле», которого не видели раньше.

«Часто бывает так, что количество решений, которое принимается на сессиях местных советов, не совпадает с тем, которое потом обнародуется. Общество, наконец, сможет увидеть, что действительно происходит во власти», - отметил он.

Поэтому А.ГРИЦЕНКО убежден, что в случае избрания журналистов в органы местного самоуправления, «дурь каждого будет видна», власть станет наконец прозрачной, и это принесет пользу обществу.