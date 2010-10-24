Тимошенко: Украина для них акционерное общество, а народ - финансовый поток

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО призывает граждан сделать ответственный выбор, ведь уровень фальсификации во время подготовки и проведения в Украине в этом году местных выборов превышает уровень фальсификации президентских выборов 2004 года.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала в Луцке

"Когда ЯНУКОВИЧ публично во всех странах, которые он посещает, заявляет о том, что он будет гарантом честных выборов, то абсолютно понятно, учитывая ход этой избирательной кампании, что он не является гарантом Конституции, и гарантом честных выборов также нет. Потому что фальсификация выборов достигла такого апогея, которого не было даже до 2004 года", - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, факт незаконного печатания бюллетеней на Харьковском полиграфическом предприятии свидетельствует о том, что аналогичные события могут разворачиваться и в других регионах Украины. "Уже нет никаких сомнений, что по всей стране, равно как и в этой типографии "Фолио Плюс", печатаются дополнительные, фальшивые, ненастоящие бюллетени, которые и будут подложены под фальшивые протоколы", - сказала она.

"Я обращаюсь через средства массовой информации к международным организациям, которые сегодня отслеживают ситуацию с эрозией демократии в Украине, с подготовкой к фальсификации выборов, также к нашим украинским общественным организациям, которые наблюдают за ходом подготовки к выборам, обращаюсь с тем, чтобы они срочно проанализировали ситуацию и дали свои заключения относительно ситуации в Украине с подготовки к фальсификации выборов", - призвала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батьківщина" также призвала граждан сделать осознанный, ответственный выбор, голосуя на избирательных участках на основании анализа политики действующей власти. "Нужно раз и навсегда определиться, что мы, как страна, хотим строить, какую новую страну мы хотим строить. Если мы хотим строить такую новую страну, как сегодня предлагает ЯНУКОВИЧ, то тогда нужно задать вопрос каждому из нас: а кто потом будет нести ответственность за то, что мы им можем позволить построить?", - сказала она.

"Новая страна по их виденью – это территория, которой они владеют как акционерным обществом закрытого типа, это территория, которую они чувствуют своей собственностью, а народ Украины по их пониманию – это еще один финансовый поток, который они так же воспринимают как источник своих дополнительных доходов. А если граждане Украины будут мириться с таким отношением к своей стране и к себе лично, то тогда выводы нужно делать не власти, а всем нам, гражданам Украины. Делать выводы, как защищать Украину, что нужно делать, чтобы ее так не унижали, и способны ли мы быть нацией, которая в состоянии бороться за свой собственной дом, за свою собственную землю, за свою собственную страну, за ее конкурентоспособность в мире", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.