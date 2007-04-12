Мороз предлагает Ющенко три варианта

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает целесообразным проведение одновременных выборов Президента и парламента в случае, если Конституционный суд примет решение о конституционности указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил на заседании ВРУ.

Комментируя нынешнюю политическую ситуацию, которую он назвал «нелогичной», А.МОРОЗ отметил, что есть три варианта выхода из нее. По его словам, если КС, «руководствуясь логикой Конституции и буквой Конституции», признает неконституционным указ Президента о досрочном прекращении полномочий ВР, то необходимо вернуться к переговорному процессу и искать компромисс. В такой ситуации, по мнению А.МОРОЗА, нужно признать, что «Президент допустил некорректность или ошибку сделал, но он тоже избран – пусть себе работает на пользу людям», и есть ВР, потому необходимо искать компромиссы. При этом он отметил, что для того, чтобы не было трения между ветвями власти, нужно усовершенствовать законодательство Украины.

В то же время, по словам А.МОРОЗА, в случае, если КС примет «мягко говоря, нелогичное решение», то тогда необходимо идти на выборы. При этом он отметил, что в истории Украины уже было решение, когда суд не смог установить правильно сроки пребывания Л.КУЧМЫ на посту Президента Украины. А.МОРОЗ считает, что в такой ситуации нужно идти на выборы, но вопрос в том, когда они должны быть проведены.

Третий вариант, по мнению А.МОРОЗА, заключается в том, чтобы «снять противоречия в обществе» с тем, чтобы в дальнейшем «не было перетягивания каната и не было потом дискуссий, кто главнее». Он считает, что нужно проводить выборы «во время, которое позволяет откорректировать закон о выборах».

При этом он отметил, что в такой ситуации «выборы нужно проводить одновременно и парламентские, и президентские».