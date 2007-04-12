Калашников: боевые элитные группы готовятся к захвату Януковича

Спецподразделения Министерства обороны Украины готовятся к захвату правительства, Верховной Рады и к «захвату премьер-министра и кортежа, который его сопровождает», заявил на заседании парламента народный депутат Олег КАЛАШНИКОВ (фракция Партии регионов).

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, сегодня как минимум три боевые элитные группы специального назначения в составе 100, 150 и 80 человек «готовы выполнять задачи по захвату Кабинета Министров Украины, Верховной Рады, осуществлять аресты депутатов – членов Коалиции национального единства, членов правительства, а также готовы осуществлять аресты на рабочих местах».

Как сказал О.КАЛАШНИКОВ, эти данные подтверждаются тем, что проведены тренировки, и эти группы осведомлены о «непосредственной рассадке депутатов в рабочих кабинетах». «Самое страшное, что они готовы осуществить захват премьер-министра и кортежа, который его сопровождает», - заявил О.КАЛАШНИКОВ.

По его словам, уже есть информация, что «подготовлены места, куда будут интернироваться арестованные члены коалиции и правительства».

Депутат заявил, что министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО не позволил народным депутатам проверить места, где расположены части спецподразделений. «Фактически сегодня три боевых подразделения готовы осуществить государственный переворот и осуществить неконституционный захват власти», - подчеркнул О.КАЛАШНИКОВ.

Он обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой пропустить народных депутатов на территорию этих спецподразделения, а также не допустить использования их для противодействия Верховной Раде и Кабинету Министров.