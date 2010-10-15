В Киеве задержали 3 врачей - обвиняют в "черных" трансплантациях

Задержаны трое киевских врачей, подозреваемых в незаконной трансплантации почек.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, врачи задержаны в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины, они находятся в изоляторе временного содержания.

Двум врачам одного из ведущих медицинских учреждений столицы и еще одному их бывшему коллеге предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 149 (торговля или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Сотрудники Департамента борьбы с киберпреступностью и торговлей людьми МВД Украины изобличили в преступной деятельности трех столичных врачей. Они входили в состав транснациональной организованной преступной группы, участники которой длительное время занимались торговлей людьми из Украины в одну из постсоветских южных стран. Работники милиции установили, что врачи с целью изъятия почек для последующей трансплантации обеспеченным реципиентам непосредственно осуществляли эксплуатацию доноров в виде изъятия органов. Установлено, что реципиентами были преимущественно обеспеченные граждане другой страны, в которую массово иммигрировали наши соотечественники в начале 90-х. За операцию по трансплантации здоровой почки они платили организаторам группы от 100 до 200 тыс. долларов США.

За счет осуществления противоправной деятельности преступникам удалось накопить значительные денежные средства, которые они вкладывали в престижные объекты недвижимости стоимостью более 1 млн. долларов США, покупали престижные автомобили иностранного производства, а также обеспечивали себе дорогой отдых за границей.

Уже установлено более трех десятков пострадавших от преступной деятельности этой преступной группы. Среди них граждане Украины, Молдовы и Узбекистана, которые были проданы за границу. На родину они вернулись уже без почек, став инвалидами.

Среди пострадавших украинцев - жители Кировоградской, Черновицкой, Киевской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей, с которыми работники ДБКТЛ МВД Украины уже провели соответствующие опознания, допросы, очные ставки.

Как сообщал УНИАН, начальник Департамента борьбы с киберпреступностью и торговлей людьми МВД Украины Юрий КУЧЕР 5 августа заявил о ликвидации транснациональной преступной группировки, которая занималась незаконной трансплантацией почек. По его словам, в состав группировки входили четверо ведущих врачей Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова Академии медицинских наук Украины, в целом в эту ОПГ входили двенадцать человек, руководил которыми гражданин Израиля.

Установлено, что участники ОПГ около трех лет с помощью сети Интернет вербовали и перемещали за границу в Азербайджан и Эквадор граждан Украины, России, Молдовы, Беларуси и Узбекистана с целью изъятия у них почек для последующей трансплантации богатым реципиентам в Израиле, странах Европы и Азии.

Как правило, по словам Ю.КУЧЕРА, донорами становились малообеспеченные граждане, которым предлагали продать свою почку за 10 тыс. дол., при этом наибольший «спрос» имели доноры-женщины в возрасте от 18 до 25 лет, которые имеют хорошее состояние здоровья.

6 августа юрист Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова Оксана ГУЗЬ заявила, что ни один из врачей клиники не занимается незаконной трансплантацией органов.