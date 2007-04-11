ЦИК просит Конституционный суд не мешкать

Заместитель председателя ЦИК Марина Ставнийчук и секретарь ЦИК Сергей Дубовик просят КС как можно быстрее рассмотреть представление о конституционности указа Президента

ОБРАЩЕНИЕ

к Конституционному Суду Украины, Президенту Украины Ющенко В.А., Верховной Раде Украины

Указом Президента Украины от 2 апреля 2007 года № 264/2007 „О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины” досрочны прекращены полномочия Верховной Рады Украины пятого созыва и назначены внеочередные выборы народных депутатов Украины на 27 мая 2007 года. Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины Президент Украины на основании и во исполнение Конституции и законов Украины издает указы и распоряжения, обязательные к исполнению на территории Украины.

В тот же день Верховной Радой Украины приняты Обращение к Украинскому народу и ряд постановлений, где, в частности, указано, что Верховная Рада Украины считает недопустимым совершение любых действий, направленных на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины. Кабинету Министров Украины запрещено выделять средства на проведение внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Верховной Радой Украины также отменены ее собственные постановления от 8 декабря 2004 года „О досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии” и „О назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии”, однако постановление об отмене приостановлено Печерским районным судом г. Киева до решения по существу административного иска по делу № 2-а-419/2007. При этом судебное заседание по рассмотрению дела по существу назначено на 27 апреля 2007 года.

Кабинетом Министров Украины 3 апреля 2007 года принято постановление № 595 „О неотложных мерах по обеспечению выполнения постановлений Верховной Рады Украины от 2 апреля в 2007 г. № 837-V "О предотвращении действий, угрожающих конституционному строю, общественному спокойствию и стабильности в Украине" и № 839-V "О политической ситуации в Украине, связанной с объявлением Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 года "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины", которым, в частности, запрещено выделение средств на проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины. Действие этого постановления отменено Указом Президента Украины от 3 апреля 2007 года № 265/2007 „Об отмене действия постановления Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2007 года № 595” и обжаловано в Конституционном Суде Украины.

Как известно, в настоящее время по предоставлению 53 народных депутатов Украины конституционность Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 года № 264/2007 „О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины” проверяется Конституционным Судом Украины как единственным органом конституционной юрисдикции в Украине, день заседания которого был назначен на 11 апреля 2007 года, впоследствии перенесен на 17 апреля 2007 года.

Мы, члены Центральной избирательной комиссии, глубоко осознаем, что в соответствии с частью второй статьи 19 Конституции Украины, части второй статьи 3 Закона Украины „О Центральной избирательной комиссии” обязаны действовать лишь на основе, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. Центральная избирательная комиссия строит свою деятельность на принципах верховенства права, законности, независимости, объективности, компетентности, профессиональности, коллегиальности рассмотрения и решения вопросов, обоснованности принятых решений, открытости и публичности. Каждый из нас перед вступлением в должность присягнул Украинскому народу при осуществлении своих полномочий соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, держаться внепартийной позиции, быть честным, объективным и беспристрастным в решении вопросов, отнесённых к полномочиям Комиссии, обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан Украины и права на участие в референдуме.

Кроме того, мы в своей деятельности исходим также из того, что правопорядок в государстве основывается прежде всего на статье 8 Конституции Украины, которой установлено, что в Украине признается и действует принцип верховенства права. Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны отвечать ей. Нормы Конституции являются нормами прямого действия.

Вместе с тем, сложилась такая ситуация, когда выполнение Центральной избирательной комиссией Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 года № 264/2007 „О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины” не может быть обеспечено лишь действиями, решениями Центральной избирательной комиссии. При этом мы исходим из того, что совершать какие-либо нарушения законодательства Украины не допустимо.

На организацию избирательного процесса внеочередных выборов народных депутатов Украины, согласно Указу Президента Украины от 2 апреля 2007 года № 264/2007 „О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины”, отведено 54 дня. Статьей 11 Закона Украины „О выборах народных депутатов Украины” установлено, что избирательный процесс – это осуществление субъектами, определенными статьей 12 данного Закона, избирательных процедур, предусмотренных данным Законом.

В то же время отмечаем, что есть множество правовых проблем, связанных с проведением внеочередных выборов, которые ненадлежаще урегулированы Законом.

К сожалению, неоднократные соответствующие заявления в средствах массовой информации членов Центральной избирательной комиссии по этому поводу не были приняты во внимание ни Верховной Радой Украины как единственным органом законодательной власти в Украине, ни Президентом Украины, который согласно Конституции Украины имеет право назначать внеочередные выборы народных депутатов Украины и является субъектом законодательной инициативы.

В соответствии со статьей 102 Закона Украины „О выборах народных депутатов Украины” 6 апреля 2007 года должны были быть образованные окружные избирательные комиссии по внеочередным выборам народных депутатов Украины. При этом очевидны также неоднозначность, спорность правового механизма порядка формирования окружных избирательных комиссий. Это касается и порядка формирования участковых избирательных комиссий.

Правом внесения представлений кандидатур в состав окружных избирательных комиссий пользуются лишь партии (блоки), представленные партийными фракциями в текущем составе Верховной Рады Украины. Представления, которые зарегистрированы в Центральной избирательной комиссии от Блока „НАША УКРАИНА” и избирательного блока политических партий „Блок Юлии Тимошенко”, поступили с нарушением срока внесения таких представлений. Кроме того, в Комиссию внесены предложения о включении незначительного количества кандидатур в состав окружных избирательных комиссий от нескольких других политических партий, которые в соответствии с Законом Украины „Про выборы народных депутатов Украины” не имеют права на обязательное включение предложенных кандидатур в состав комиссий. В связи с такой ситуацией и судебным запретом на момент образования окружных избирательных комиссий Центральной избирательной комиссии совершать какие-либо действия, а также принимать какие-либо решения относительно выполнения Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 года № 264/ 2007 Комиссией в сроки, определенные Законом, окружные избирательные комиссии образованы не были.

Кроме того, в соответствии с частью второй статьи 49 Закона Украины „О выборах народных депутатов Украины” объем средств для подготовки и проведения выборов народных депутатов Украины по предоставлению Центральной избирательной комиссии предусматривается отдельной строкой в Государственном бюджете Украины, которые в соответствии с частью четвертой этой статьи перечисляются Государственным казначейством Украины Центральной избирательной комиссии в трехдневный срок со дня объявления о начале избирательного процесса. Кроме того, в соответствии с частью первой статьи 23 Бюджетного кодекса Украины любые бюджетные обязательства и платежи из бюджета можно осуществлять лишь при наличии соответствующего бюджетного назначения. Такие назначения Центральной избирательной комиссии как главному распорядителю бюджетных средств для организации на проведение выборов народных депутатов не установлены. Вместе с тем, Совет национальной безопасности и обороны Украины дал поручение Правительству до 7 апреля 2007 года профинансировать избирательный процесс за счет резервного фонда Государственного бюджета Украины. По состоянию на 11 апреля 2007 года средства на проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины на счет Центральной избирательной комиссии не поступили.

Такие обстоятельства чрезвычайно негативно влияют на ход выборов, существенно осложняют последующую организацию и проведение избирательного процесса, ставят под сомнение осуществление избирательных процедур и создают предпосылки для незаконности, нелегитимности, нетранспарентности, что при организации свободных, справедливых, демократических выборов недопустимо.

Не урегулирован также вопрос составления списков избирателей для внеочередных выборов действующим Законом Украины „О выборах народных депутатов Украины”. С одной стороны, общая процедура составления списков избирателей, предусмотренная в разделе V Закона Украины „О выборах народных депутатов Украины”, не согласуется со сроками и порядком проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, предусмотренными статьей 102 данного Закона. С другой стороны, положения Закона Украины „О Государственном реестре избирателей” в части непосредственного механизма составления списков избирателей для обычных и специальных избирательных участков вступают в силу лишь 1 октября 2007 года.

В целом при надлежащих условиях организации выборов несовершенство правовой регуляции всех указанных и других избирательных процедур может быть исправлено нормативно-правовыми актами Центральной избирательной комиссии, принятыми в пределах ее полномочий и способом, предусмотренным законодательством Украины. Однако при таком подходе к решению правовых проблем организации и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины в чрезвычайно сжатые сроки нужен режим понимания, содействия всех субъектов избирательного процесса и других участников, привлеченных к проведению выборов.

Центральная избирательная комиссия способна организовать и провести выборы в Украине, о чем свидетельствует прежде всего опыт парламентских и местных выборов 2006 и 2007 годов, что зафиксировано официальными наблюдателями на этих выборах от партий (блоков) – субъектов избирательного процесса, официальными наблюдателями от общественных организаций, иностранных государств и международных организаций. Однако, осознавая ответственность Центральной избирательной комиссии в целом как органа, обеспечивающего организацию и проведение выборов и референдумов в Украине, и личную ответственность каждого из нас за организацию и проведение выборов, считаем, что избирательный процесс должен осуществляться, в первую очередь, в условиях законодательной, прежде всего конституционной, определенности.

Осознавая сложность процедуры рассмотрения в Конституционном Суде Украины представления 53 народных депутатов Украины о конституционности Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 года № 264/2007 „О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины”, члены Центральной избирательной комиссии обращаются к высоко чтимому Конституционному Суду Украины как единственному органу конституционной юрисдикции в государстве с просьбой в как можно более короткие сроки рассмотреть конституционное представление, касающеется назначения внеочередных выборов народных депутатов Украины. В условии общественного противостояния, конфронтации, несовершенства, правового противоречия законодательных и других нормативно-правовых актов вполне предсказуема ситуация, когда любые действия, решения Центральной избирательной комиссии об организации и проведении процесса выборов, будут подвергаться сомнению, обжаловаться, что при жестком ограничении во времени и отсутствии надлежащей законодательной регуляции избирательных процедур практически сделает невозможным обеспечение со стороны Центральной избирательной комиссией выполнения Конституции Украины, законов Украины и других нормативно-правовых актов, в том числе и данного Указа Президента Украины.

Мы убеждены, что внеочередные выборы - демократический и законный способ решения политико-правовых проблем, при условии, что выборы проводятся в соответствии с действующим избирательным законодательством Украины.