Президент уволил Геннадия Москаля из СБУ
20:47, 11 апреля 2007Политика
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Геннадия МОСКАЛЯ заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, освободив его от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.
Соответствующие указы главы государства обнародованы на его официальном сайте.
Справка УНИАН. Г.МОСКАЛЬ был назначен заместителем председателя СБУ в январе 2007 года.
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