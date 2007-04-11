Президент уволил Геннадия Москаля из СБУ

20:47, 11 апреля 2007
Политика
996 0

Есть много другой работы

Геннадий МОСКАЛЬПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Геннадия МОСКАЛЯ заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, освободив его от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.

Соответствующие указы главы государства обнародованы на его официальном сайте.

Справка УНИАН. Г.МОСКАЛЬ был назначен заместителем председателя СБУ в январе 2007 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter