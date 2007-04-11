Президент уволил Геннадия Москаля из СБУ

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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Геннадия МОСКАЛЯ заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, освободив его от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины. Соответствующие указы главы государства обнародованы на его официальном сайте. Справка УНИАН. Г.МОСКАЛЬ был назначен заместителем председателя СБУ в январе 2007 года.

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