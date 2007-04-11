Турчинов призывает выйти на майданы

Один из лидеров БЮТ, народный депутат Украины Александр ТУРЧИНОВ призывает украинцев выйти на майданы и требовать перевыборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сказал, выступая на митинге оппозиции на Европейской площади в Киеве.

“Раду Геть! Геть зрадників! Геть злочинців! Геть пахана!”, - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Он убежден, что Президент выполнил свои конституционные обязанности, когда подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР 5 созыва.

По его убеждению, не смотря на то, что сторонники большинства “захватили” Майдан Незалежности, в ближайшее время весь Киев и Украина превратится в “Майдан”.

“Пришло время действовать. Мы достаточно ждали. Мы дали им время действовать в пределах Конституции и законов – наше терпение лопнуло”, - отметил он.

А.ТУРЧИНОВ также заявил, что представители большинства предлагают судьям Конституционного Суда до 30 млн. дол. за соответствующее решение, но есть судьи, которые не продаются.

Он также отметил, что в акции большинства принимают участие люди, “которые решили заработать денег”.

Кроме того, он обвинил министра образования и науки Станислава НИКОЛАЕНКО в том, что он направил студентов на акции коалиции.

По его убеждению, парламентское большинство саботирует выполнение указа о роспуске ВР и “формирует законы для антиконституционного мятежа”. В тот же, время силовые структуры, вместо того, чтобы арестовать мятежников, их охраняют.

“Свое слово должен сказать украинский народ, который выйдет на Майдан и скажет “Геть зРаду”, - отметил А.ТУРЧИНОВ.