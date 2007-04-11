Вице-президент Европарламента бросит Украину на произвол судьбы?

Вице-президент Европейского парламента Марек СИВЕЦ заявляет, что пока не будут использованы внутренние ресурсы для разрешения конфликта в Украине, привлекать внешние силы нецелесообразно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я думаю, что в настоящее время необходимо использовать все внутренние ресурсы, как политические, так и правовые, для решения проблемы. Пока не будут эти ресурсы (использованы - УНИАН) места для внешних сил нет», - сказал он.

По словам М.СИВЕЦА, сегодняшнюю ситуацию в Украине нельзя сравнивать с Помаранчевой революцией, поскольку все силы - и помаранчевые, и сине-голубые - имеют правовой мандат. Он отметил необходимость дождаться решения Конституционного Суда относительно указа Президента о досрочных выборах, который обязан выразить свое мнение по этому вопросу.

«Только после этого мы можем затрагивать вопрос о возможности привлечения европейского сообщества или Европейского Союза», - сказал М.СИВЕЦ. Он выразил надежду, что украинская демократия, которую поддерживает европейское сообщество, способна решить эту проблему и «использовать слово, которое не является очень популярным, но эффективным - компромисс».

Он убежден, если будет достигнут компромисс, то обе силы проиграют, но выиграет Украина и ее народ. Вице-президент Европарламента также отметил, что в Брюсселе не совсем понимают, что происходит в Киеве.

Он также сообщил, что приехал в Украину не как посредник, а с целью изучения ситуации.

М.СИВЕЦ сегодня встречался с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, с председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ, лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО и разговаривал по телефону с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Ниной КАРПАЧЕВОЙ.

По его словам, во время встреч он спрашивал, на что они опираются, когда говорят, что решение Президента о досрочных выборах законно или незаконно. Он также отметил, что не хочет делать никаких выводов из того, что не состоялась его встреча с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО.

По словам М.СИВЕЦА, аргументы, на основании которых было принято решение о досрочных парламентских выборах, были детально представлены Юлией ТИМОШЕНКО. М.СИВЕЦ также отметил, что он оставляет Киев с полным уважением ко всем участникам конфликта.

М.СИВЕЦ также сообщил, что по возвращении в Брюссель он хочет встретиться с президентом Европейского парламента и представителями комитетов по парламентскому сотрудничеству и иностранным делам и информировать их, в чем заключается конфликт в Украине.