Мороз открыл ”сезон охоты” на судей Конституционного Суда

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ не исключает, что парламент рассмотрит вопрос соответствия занимаемым должностям пяти судей Конституционного Суда, которые отказались принимать участие в рассмотрении представления о конституционности указа Президента о досрочном прекращении полномочий ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил в интервью журналистам, отвечая на вопрос УНИАН, повлечет ли за собой какую-то ответственность отказ пяти судей КС рассматривать представление о конституционности указа Президента о роспуске парламента.

«Вопрос подниматься может», - сказал А.МОРОЗ.

В то же время он отметил, что этот вопрос представителями коалиции пока еще не рассматривался. «Я сейчас не готов сказать о последствиях возможного рассмотрения», - отметил председатель ВР.

По словам А.МОРОЗА, эта информация «будет полезна для судей», поскольку они должны понять ответственность за урегулирование ситуации в государстве. А.МОРОЗ отметил, что затягивание с рассмотрением дела относительно указа «не театр, где можно тянуть паузу».

Кроме того, председатель ВР отметил, что пять судей КС «нашли себе зацепку и решили отсидеться в кустах».

Как сообщал УНИАН, 10 апреля пятеро судей Конституционного Суда заявили, что отказываются принимать участие в рассмотрении дела о соответствии Конституции Украины указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины из-за давления на них со стороны отдельных политических сил.

Как отмечается в заявлении, под которым поставили подписи судьи КС Ярослава МАЧУЖАК, Виктор ШИШКИН, Владимир КАМПО, Петр СТЕЦЮК и Дмитрий ЛИЛАК, «определенные политические силы через своих представителей публично оказывают грубое давление как на отдельных судей, так и на весь состав КС Украины».

Сегодня председатель Комитета ВР по вопросам правосудия, член фракции Партии регионов Сергей КИВАЛОВ заявил, что освобождать судей КС может только Верховная Рада. При этом он отметил, что соответствующая норма предусмотрена как в Конституции Украины, так и в законе о Конституционном Суде.

Справка УНИАН. По квоте Президента Виктора ЮЩЕНКО членами КС стали Виктор ШИШКИН, Владимир КАМПО, Дмитрий ЛИЛАК; по квоте Верховной Рады - Петр СТЕЦЮК; от Съезда судей - Ярослава МАЧУЖАК.