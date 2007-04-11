Зам Лавриновича скрутил таблички с кабинетов ЦИК

Первый заместитель министра юстиции Украины Валерий Бондык снял таблички на дверях кабинетов членов Центральной избирательной комиссии. Об этом Главредусообщил источник в ЦИК.

Напомним, что в данное время работа ЦИК парализована, поскольку на заседаниях Центризбиркома отсутствует кворум. В заседаниях участвуют 9 человек, в то время как кворум – 10 человек. Сегодня в составе ЦИК - 13 человек, общий состав должен быть 15 человек.

Работу Центризбиркома блокируют несколько членов ЦИК, находясь на больничном.