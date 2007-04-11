Мороз обещает повернуть ситуацию в правовое русло

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ убежден, что политические силы коалиции (Партия регионов. СПУ и КПУ – УНИАН), в случае участия в досрочных парламентских выборах, получат результат намного более убедительный, чем на выборах 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил на митинге сторонников коалиции, который проходит на Майдане Незалежности. По словам А.МОРОЗА, на сегодняшний день это чувствует и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

При этом А.МОРОЗ отметил, что коалиция не боится идти на досрочные выборы, но не будет принимать в них участие, поскольку они являются незаконными. Кроме того, председатель ВР отметил, что если коалиция согласится на эти досрочные выборы, то у Президента в любой момент «возникнет искушение распустить парламент».

Он также отметил, что единственным выходом из сложившейся ситуации является проведение политических консультаций. А.МОРОЗ также отметил, что коалиция с помощью своих сторонников «повернет ситуацию в правовое русло».