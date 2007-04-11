Мартынюк заверил делегацию Госдумы: это наши проблемы

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК заверил депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, которые прибыли в Украину, что внутриполитические проблемы будут решены без иностранной помощи.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, он сказал во время встречи с представителями российской делегации.

«Наши внутренние проблемы мы будем решать сами и ни за какой иностранной помощью обращаться не будем», - заявил А.МАРТЫНЮК. В то же время, отметил он, было бы целесообразно, чтобы до мирового сообщества доходила правдивая информация «из первых уст» о ситуации в Украине.

Говоря о внутриполитической ситуации, А.МАРТЫНЮК отметил, что «парламент работоспособен», в его работе принимают участие 262 народных депутата.

При этом А.МАРТЫНЮК отметил: «Мы не против досрочных выборов, но они должны происходить в соответствии с Конституцией». Однако, сказал он, провести их 27 мая «нереально и невозможно», поскольку, в частности, «Центральная избирательная комиссия не имеет кворума и до сих пор не приступила к работе, комиссии не сформированы, нет списков избирателей, сроки сорваны». Первый заместитель председателя Верховной Рады считает, что в случае проведения этих выборов в Украине может быть два парламента. При этом А.МАРТЫНЮК напомнил многократные высказывания Президента Украины о том, что 2006 году «в Украине состоялись самые демократические выборы».

Кроме того, по его словам, признать Указ Президента Украины о досрочных выборах означает «создать прецедент», когда парламент будет «распускаться по желанию Президента», а не учитывая правовые нормы. В этом контексте он обратил внимание на то, что ст.90 Конституции четко предусматривает три условия, когда Президент имеет право распустить парламент. Между тем, подчеркнул А.МАРТЫНЮК, в отмеченном Указе отсутствует ссылка на ст.90 Основного Закона Украины. «Поэтому мы ожидаем решения Конституционного Суда, которое будем выполнять», - сказал А.МАРТЫНЮК и добавил, что рассмотрение этого вопроса перенесено на 17 апреля.