Тимошенко взяла к себе социал-демократов

Украинская социал-демократическая партия вошла в избирательный Блок Юлии Тимошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП, такое решение было принято на VI внеочередном съезде Украинской социал-демократической партии, который состоялся сегодня в Киеве. Делегаты съезда приняли решение создать вместе с Всеукраинским объединением "Батьківщина" и партией "Реформы и Порядок" избирательный блок партий - «Блок Юлии Тимошенко». Сегодня же уполномоченный съездом председатель УСДП Евгений КОРНИЙЧУК подписал соглашение о создании блока.

«Я хочу отметить то, что Украинская социал-демократическая партия в третий раз идет на выборы в блоке совместно с «Батьківщиной», во второй раз создав Блок Юлии Тимошенко. Я горд тем, что мы являемся надежными партнерами», - сказал Е.КОРНИЙЧУК.

Е.КОРНИЙЧУК также сообщил, что Украинская социал-демократическая партия будет представлена 30 делегатами на межпартийном съезде БЮТ.