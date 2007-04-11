Ющенко все-таки может перенести досрочные выборы в Раду?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может приостановить указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады с целью перенесения даты внеочередных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Секретариате Президента сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Виталий ГАЙДУК.

Он подчеркнул, что Конституция четко определяет срок проведения досрочных выборов - в 60-дневный срок со дня опубликования соответствующего решения.

«Все другие механизмы могут быть только политической договоренностью всех сил, если они согласятся принимать участие в досрочных выборах, но технически не могут быть проведены иным способом», - сказал В.ГАЙДУК.

Он напомнил позицию Президента, в соответствии с которой он не исключает приостановки указа Президента о проведении досрочных выборов. При этом секретарь СНБО подчеркнул, что речь идет о приостановке, а не отмене указа, что даст возможность политическим силам подготовиться к выборам.

«Президент не исключает, соответствующий месидж он дал, что может быть приостановлен указ Президента, не отменен, а приостановлен, и это даст возможность до того срока, который достаточен политическим силам, для того, чтобы прийти к избирательному процессу», - сказал В.ГАЙДУК.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом распустил Верховную Раду 5-го созыва и назначил досрочные парламентские выборы на 27 мая 2007 года.

10 апреля В.ЮЩЕНКО в интервью иностранным журналистам сказал, что готов обсуждать сроки проведения досрочных выборов с политическими силами. "Главное, чтобы мы нашли конституционную формулировку в вопросе сроков, чтобы выборы не поддавались ревизии", - сказал Президент.

Сегодня, 11 апреля, заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН сказал, что указа о перенесении даты внеочередных парламентских выборов не будет, поскольку Конституция четко указывает, что выборы должны состояться в 60-дневный срок.

Отвечая на уточняющий вопрос, возможно ли перенесение сроков выборов путем внесения изменений в указ о роспуске парламента, И.ПУКШИН сказал: “Я на сегодня исключаю варианты и возможности внесения изменений в указ”.