Азаров боится жить в банановой республике

Первый вице-премьер Николай Азаров обратился к заместителю генпрокурора Татьяне Корняковой с требованием дать оценку заявлению лидера "Нашей Украины" Вячеслава Кириленко относительно отставки правительства.

Об этом он сообщил журналистам в среду.

Он добавил, что лично расценивает такие заявления как призыв к государственному перевороту.

"Имеет ли президент право по Конституции отправлять правительство в отставку? Это что такое? Разве это не призыв к государственному перевороту?", - спросил первый вице-премьер.

По его словам, он попросил присутствующего на заседании правительства заместителя генпрокурора "пригласить этого товарища, сделать официальное предупреждение, взять необходимые объяснения, и вообще со всех официальных лиц такие объяснения взять".

"А иначе ситуация не стабилизируется, и Украина станет банановой республикой, где все возможно", - заявил Азаров, добавив, что в Украине "слава тебе, Господи, действует конституция, законно избранный парламент и президент, а также абсолютно легитимное правительство".

При этом Азаров опроверг утверждение журналистов, что "Верховная Рада и правительство отобрало у президента значительную часть полномочий, превратив Ющенко в английскую королеву".

Азаров напомнил, что именно президент назначает всех местных руководителей, главу СБУ, министра обороны и иностранных дел.

"Виктор Андреевич, в ваших руках сконцентрирована колоссальная власть. Какая английская королева? И каких полномочий вам еще не хватает?", - спросил он.

Украинская правда