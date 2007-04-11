Мороз встретится с премьер-министром Литвы

Завтра, 12 апреля, в 18.00 состоится встреча председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА с премьер-министром Литовской Республики Гедиминасом КИРКИЛАСОМ (ул. Грушевского, 5, третий этаж, зал совещаний).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, аккредитация представителей СМИ проводится сегодня, 11 апреля, с 14.00 до 16.00 по тел. 255-30-74.