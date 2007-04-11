Лавринович обвинил ”отказников” из КС в нарушении судейской присяги

Пятеро судей Конституционного Суда Украины, которые отказались рассматривать дело относительно конституционности указа Президента о роспуске парламента, нарушили присягу судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в Кабинете Министров министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, эти судьи, отказавшись рассматривать представление об указе, сделали вывод по делу, которое еще не рассматривалось, нарушив ч.4 ст. 19 закона о Конституционном Суде и, таким образом, нарушили присягу.

“В том случае, если они имеют политические убеждения, которые не позволяют им реализовывать свои профессиональные обязанности, то они могут сделать соответствующий шаг, но не саботировать работу и не отказываться выполнять свои обязанности”, - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля пятеро судей Конституционного Суда заявили, что отказываются принимать участие в рассмотрении дела о соответствии Конституции Украины указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины из-за давления на них со стороны отдельных политических сил.

Как отмечается в заявлении, под которым поставили подписи судьи КС Ярослава МАЧУЖАК, Виктор ШИШКИН, Владимир КАМПО, Петр СТЕЦЮК и Дмитрий ЛИЛАК, «определенные политические силы через своих представителей публично оказывают грубое давление как на отдельных судей, так и на весь состав КС Украины».