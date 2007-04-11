В СБУ говорят, что Сивкович несет чепуху
13:26, 11 апреля 2007Политика
2299 0
Да еще и законов не знает
|Владимир СИВКОВИЧ
Как отметили УНИАН в пресс-службе СБУ, высказывание В.СИВКОВИЧА - “это бессмыслица, те, кто говорят об этом, наверное не знают законов Украины”.
При этом в пресс-службе СБУ подчеркнули, что ведомство уже неоднократно заявляло, что в своей работе руководствуется исключительно действующим законодательством.
Как сообщалось, сегодня В.СИВКОВИЧ заявил, что Секретариат Президента оказывает давление на СБУ с целью ареста первого вице-премьер-министра Украины, министра финансов Николая АЗАРОВА за невыполнение указа о финансировании досрочных выборов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter