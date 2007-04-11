Бродский рассказал, как Тимошенко его зомбировала

Лидер «Яблока» Михаил Бродский в интервью Украинской правде заявил, что Юлия Тимошенко не только практикует непрозрачное формирование партийных списков и продажу мест в них. Но и в 2004 году (на последних парламентских выборах) Тимошенко в последний момент, в уже сформированный список лично записала своих соратников по ЕЭСУ.

По мнению Бродского, Тимошенко «пыталась рассчитаться по всем обязаловкам, которые понабирала за свою жизнь».

Из-за манеры Тимошенко писать избирательный список, утверждает Бродский, он пять раз порывался уйти «во время выборов». Еще два раза раза – по причине того, что «Юлия Владимировна не хотела принимать символику "сердце на белом фоне".

«Во время работы в штабе Тимошенко совещания с моим участием всегда заканчивались криком и скандалами», - утверждает лидер «Яблока». Так, Бродский заявил, что Тимошенко поручила ему провести собеседование с Гавришем, который, якобы, хотел попасть в список БЮТ. Якобы, Бродский сказал Гавришу на встрече: "Степа, если ты приблизишься ближе чем на три шага к БЮТ, я выйду в эфир телевизионный и буду орать как недорезанный. Забудь! И передай это заодно всем остальным".

В то же время Бродский утверждает, что работа в штабе Тимошенко лично для него постоянно была связана со страданиями, и не только моральными. «Я считаю, что Юлия Владимировна обладает даром гипноза и влияет на людей, которые не в состоянии ей жестко противостоять. И чем более интеллигентный человек, тем более велика магия ее колдовства, - сказал Бродский. - Я сам несколько раз был как зомби, и еле выходил из этого состояния».