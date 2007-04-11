Тимошенко снова формирует списки ”в темную”?

Список БЮТ на следующих выборах не притерпит существенных изменений, заявляет Юлия Тимошенко.

"Никто, кроме предателей, исключен не будет. Мне жаль, но у нас нет никакой интриги", - сказала Тимошенко перед началом съезда партии "Батькивщина" в среду.

На вопрос журналистов, почему съезд проходит в закрытом режиме, она ответила, что "это рабочее мероприятие, которое не требует никаких дополнительных освещений".

Тимошенко отметила, что на съезде в среду будет утвержден в алфавитном порядке список кандидатов от партии "Батькивщина", который попадет в общий список БЮТ и будет представлен на утверждение межпартийному съезду.

Лидер БЮТ добавила, что в новый список попадут все нынешние депутаты, которые "выдержали соблазн и давление".

"Причем они будут на своих местах", - пообещала Тимошенко.

"Хочу сказать, что наша сила ведет избирательную кампанию строго по закону, по плану-графику, который утвержден этим законом", - добавила она.

Тимошенко также сообщила, что кроме партии "Батькивщина" участниками БЮТ станут Украинская социал-демократическая партия, партия "Реформы и Порядок" и "Европейский выбор".

Украинская правда