Мороз роздал всем сестрам по серьгам

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что пятеро судей Конституционного Суда Украины нарушили закон о Конституционном Суде.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил на заседании парламента, комментируя вчерашнее заявление пяти судей Конституционного Суда о давлении на них со стороны отдельных политических сил.

По словам А.МОРОЗА, судьи оценили как конституционный указ Президента о роспуске парламента и как неконституционные решения Верховной Рады. «Это вообще не просто произвольное толкование правовых норм, это прямое нарушение закона о Конституционном Суде», - сказал председатель ВР.

Он подчеркнул, что участие в пресс-конференциях и политическая деятельность судей законом о Конституционном Суде «не предусматривается, точнее сказать - она запрещена». А.МОРОЗ напомнил, что судьи КС не имеют права давать правовую оценку тем или иным актам, в том числе и указу Президента. «Суд должен дать, но не отдельные судьи», - отметил он.

А.МОРОЗ также раскритиковал вчерашние высказывания бывшего судьи Конституционного Суда, советника Президента Украины Владимира ШАПОВАЛА о том, что Конституционный Суд будет принимать политическое решение по поводу указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

«А где это он взял, я хотел бы знать. В законе о Конституционном Суде, в самой Конституции функция суда определяется как обязанность давать заключения о соответствии Конституции тех или иных правовых актов, а не политические оценки», - подчеркнул А.МОРОЗ.

Он выразил надежду, что решение суда будет не политическим, а будет основываться на нормах Основного Закона. А.МОРОЗ убежден, что решение Конституционного Суда «будет правовым и сойдется с оценкой Верховной Рады относительно указа Президента».

Он еще раз подчеркнул, что ни одного основания, предусмотренного Конституцией Украины для роспуска парламента, нет. По мнению председателя ВР, даже если бы кто-то хотел провести досрочные выборы в сроки, предусмотренные в указе, то это сделать невозможно.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля пятеро судей Конституционного Суда заявили, что отказываются принимать участие в рассмотрении дела о соответствии Конституции Украины указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины из-за давления на них со стороны отдельных политических сил.

Как отмечается в заявлении, под которым поставили подписи судьи КС Ярослава МАЧУЖАК, Виктор ШИШКИН, Владимир КАМПО, Петр СТЕЦЮК и Дмитрий ЛИЛАК, «определенные политические силы через своих представителей публично оказывают грубое давление как на отдельных судей, так и на весь состав КС Украины».