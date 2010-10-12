СМИ: «регионалы» не могут пошатнуть позиции Гурвица

Партия регионов в преддверии выборов не может пошатнуть позиции мэра Одессы Эдуарда ГУРВИЦА.

Об этом пишет общенациональный еженедельник «Деловая столица» в статье «Одесса держит оборону: мэрия остается для «регионалов» неприступной» (№41 (491 от 11 октября).

«Главной задачей для Партии регионов в Одесской области является победа на выборах мэра «Южной Пальмиры». И если местный штаб не сможет достигнуть этой цели, то избирательная кампания в целом регионе будет считаться проваленной. Хорошо понимая такую угрозу, одесские «сине-белые» сделали все, чтобы разрешить внутрипартийные конфликты прошлых лет и объединиться вокруг единой кандидатуры - Алексея КОСТУСЕВА. Но этого пока недостаточно, чтобы пошатнуть позиции Эдуарда ГУРВИЦА», - пишет еженедельник.

По данным Центра исследований проблем гражданского общества (ЦИПГО), сейчас рейтинг действующего мэра составляет около 23,1%, в то время как А.КОСТУСЕВ может рассчитывать на поддержку лишь 11% избирателей. Остальные шесть кандидатов, представляющих ПППУ, ПСПУ, КПУ и другие партии, серьезной угрозы основным претендентам на кресло мэра не представляют.

Но даже если Партия регионов проиграет выборы, именно ее представители, вероятно, создадут новое большинство в городском совете. Сейчас эта политическая сила занимает первое место в Одессе с рейтингом 19,7%. Ее союзники - «Сильная Украина» (11,2%), КПУ (5,7%) и СПУ (3,2%) - в этом помогут.

Из «оранжевых» шансы попасть в горсовет имеют только «Батьківщина» (9,3%) и «Фронт перемен» (4,7%). По оценкам социологов, партия Арсения ЯЦЕНЮКА может прибавить в популярности, поскольку ее на выборы в горсовет поведет Эдуард ГУРВИЦ, приводит «Деловая неделя» данные соцпроса.

Сравнение административного и финансового ресурса основных претендентов на пост мэра Одессы явно не в пользу действующего градоначальника. На победу главы Антимонопольного комитета Украины А.КОСТУСЕВА работает один из наиболее популярных политиков города - его сын, депутат горсовета Алексей ГОНЧАРЕНКО. Несмотря на довольно прохладные отношения двух близких родственников, личные мэрские амбиции и уже начатую масштабную информационную кампанию, А.ГОНЧАРЕНКО вынужден был снять свою кандидатуру в пользу отца. Хотя именно А.ГОНЧАРЕНКО, по оценкам экспертов, имел самые высокие шансы на победу в выборах. В качестве компенсации политик получил второе место в списке кандидатов от партии в областной совет (первая позиция досталась митрополиту Одесскому и Измаильскому АГАФАНГЕЛУ), констатирует еженедельник.

Также активное участие в кампании на стороне А.КОСТУСЕВА принимает глава ОГА Эдуард МАТВИЙЧУК. Он даже отказался от участия в выборах в облсовет, в отличие от других губернаторов, и возглавил список кандидатов от Партии регионов в Одесский горсовет. Удар по действующему мэру нанес и формальный руководитель «регионалов» премьер Николай АЗАРОВ. В конце сентября во время своего пребывания в Одессе Н.АЗАРОВ в резкой форме раскритиковал работу городской власти.

Кроме авторитетных «регионалов», кандидатуру А.КОСТУСЕВА поддержали местные ячейки «Сильной Украины» Сергея ТИГИПКО, СПУ Василия ЦУШКО и «Родины» скандального Игоря МАРКОВА. Тем не менее, именно Э.ГУРВИЦ, идущий на выборы под флагами «Фронта перемен» А.ЯЦЕНЮКА, на данный момент является фаворитом предвыборной гонки. Хотя этот фактор объясняется не столько высокой оценкой работы мэра одесситами, сколько тем, что те конкуренты, которые имели реальные шансы победить Э.ГУРВИЦА (А.ГОНЧАРЕНКО, Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ и В.ЦУШКО), в выборах не участвуют, отмечает еженедельник «Деловая столица».

Как сообщил директор Центра исследований проблем гражданского общества (ЦИПГО) Виталий КУЛИК, «соцопрос в Одессе проводился со 2 по 8 октября текущего года, опрошено методом «лицом к лицу» 1085 респондентов, по квотной выборке (район проживания, возраст, уровень образования), допустимая статистическая погрешность составляет 0,95-2,8%.

Справка УНИАН. Центр исследований проблем гражданского общества основан 15 ноября 1995 году, проводит мониторинг политической, социально-экономической и религиозной ситуации в Украине и социологические и экспертные исследования. Также эксперты Центра осуществляют консультативную работу для политических и общественных организаций.

Центр является коллективным членом Оргкомитета Украинского социального форума. Международные партнеры ЦИПГО - Евразийская сеть политических исследований (ЕСПИ), Агентство «PR-реаниматор» (Москва, Россия), Фонд региональных стратегических исследований (Сыктывкар, Россия), GLOBAL GREENGRANTS FUND (США), Forum Integracja-Demokracj-Europa (Познань, Польша).