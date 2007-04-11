Пройдет совместная пресс-конференция депутатов ВР и Госдумы РФ

Совместная пресс-конференция в Верховной Раде депутатов Государственной думы Российской Федерации и депутатов ВР Украины перенесена с 12.00 на 14.30.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

В пресс-конференции примут участие: с российской стороны - депутаты Государственной думы Российской Федерации Александр ЛЕБЕДЕВ, Андрей САМОШИН и другие депутаты - члены группы межпарламентских связей с Украиной;

с украинской - руководитель депутатской группы межпарламентских связей с Российской Федерацией Сергей КИВАЛОВ и другие депутаты, которые входят в группу.

Место проведения пресс-конференции: ул.Садовая, 3-А, к.536.

Вход по карточкам аккредитации.

По данным пресс-службы российского депутата А.ЛЕБЕДЕВА, тема пресс-конференции: "Межпарламентское сотрудничество Верховной Рады Украины и Государственной думы РФ. Итоги переговоров российских парламентариев с председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ".