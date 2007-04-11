Тимошенко не будет никого тащить за уши

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что неучастие во внеочередных парламентских выборах Партии регионов, Социалистической и Коммунистической партий Украины не повлияет на легитимность выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам перед началом закрытого съезда партии “Батьківщина”.

“У нас в Украине зарегистрировано, если я не ошибаюсь, на последнюю дату, 137 партий. Из них по своей собственной воле участие в выборах принимает где-то 40 всегда, а в парламент попадает 5”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

“Поэтому заставить партию принимать участие в выборах никто не может. Никогда в жизни все зарегистрированные партии в выборах до последнего времени не принимали. Поэтому речь идет о воле и желании партий принимать участие в выборах”, - добавила она.

“Если Партия регионов, социалисты и коммунисты лишат своих сторонников права избирать и, собственно, их не будет в бюллетенях, - это их политический выбор. И никто этому выбору возразить или помешать не может”, - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.