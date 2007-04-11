К Януковичу приехал Квасьневский

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсуждает с экс-президентом Польши Александром КВАСЬНЕВСКИМ политический кризис в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас встреча проходит в Кабинете министров.

«Я думаю, та ситуация, которая сложилась в Украине, не может не вызывать тревогу у людей, которые глубоко понимают, какие могут быть последствия не только для Украины, но и для партнеров государства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр Украины поблагодарил А.КВАСЬНЕВСКОГО за активную позицию, которую занял экс-президент Польши в связи с ситуацией в Украине. Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ проинформировал А.КВАСЬНЕВСКОГО о хронологии событий, которые произошли в Украине после парламентских выборов в 2006 году.

Предполагается, что сегодня премьер-министр Украины проведет встречу с вице-президентом Европарламента Мареком СИВЕЦОМ.