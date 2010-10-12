Литвин убежден, что Янукович будет с ним консультироваться

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что с парламентским большинством будут проводиться консультации относительно кадровых изменений в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в интервью журналистам.

Он отметил, что пока еще кадровый вопрос “не обсуждался в рамках большинства”.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что первое, что нужно ожидать после вступления в действие новой редакции закона о Кабмине - “приведение в соответствие с Конституцией состава вице-премьер-министров”. Он напомнил, что в соответствии с Конституцией, кадровые вопросы в правительстве - это прерогатива Президента Украины и премьер-министра. В.ЛИТВИН считает, что “будут изменения”. “Я думаю, что сегодня будет ставиться задача в плоскости результата, то есть результата работы”, - добавил он.

Отвечая на вопрос, будут ли по поводу кадровых изменений в правительстве консультации, в частности, с фракциями КПУ и Блока Литвина, председатель ВР сказал, что когда подписали соглашение о создании большинства лидеры трех фракции в присутствии председателя ВР и премьер-министра и “по благословению Президента”, то в нем “есть один пункт, что будут соблюдаться договоренности относительно кадровых вопросов”. “И исходя из этого, я убежден, что консультации будут”, - добавил В.ЛИТВИН.