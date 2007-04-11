С кем подпишет соглашение Тимошенко
11:35, 11 апреля 2007Политика
1496 0
Лидер БЮТ назвала перечень партий, которые войдут в ее блок
В Блок Юлии Тимошенко на досрочных парламентских выборах войдут: политическая партия “Родина”, партия “Реформы и Порядок”, Украинская социал-демократическая партия и “Европейский выбор”.
Об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сказала журналистам перед началом закрытого съезда партии “Батьківщина”.
“Я думаю, что сегодня мы будем подписывать соглашение с партией “Реформы и Порядок”. Также, я думаю, что “Европейский выбор” также приобщится к нашей команде”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
“И наш традиционный партнер – Украинская социал-демократическая партия, которая с нами уже долгое время”, - добавила она.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter