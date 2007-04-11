С кем подпишет соглашение Тимошенко

В Блок Юлии Тимошенко на досрочных парламентских выборах войдут: политическая партия “Родина”, партия “Реформы и Порядок”, Украинская социал-демократическая партия и “Европейский выбор”.

Об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сказала журналистам перед началом закрытого съезда партии “Батьківщина”.

“Я думаю, что сегодня мы будем подписывать соглашение с партией “Реформы и Порядок”. Также, я думаю, что “Европейский выбор” также приобщится к нашей команде”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

“И наш традиционный партнер – Украинская социал-демократическая партия, которая с нами уже долгое время”, - добавила она.