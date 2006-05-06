Черновецкий сделает из квартир хлебные магазины

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ

инициирует создание в столице сети продовольственных государственных магазинов

с низкими ценами.

Об этом мэр столицы рассказал в эфире ТРК “Киев”.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, в этих магазинах смогут отовариваться люди с

доходами ниже среднего уровня.

Он также отметил, что при строительстве нового жилья в Киеве инфраструктура

магазинов вокруг него не развивается. В связи с этим Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил о

намерении заняться этой проблемой. “По-видимому, придется выкупать какие-то

квартиры на первом этаже и делать хлебные магазины”, - добавил он. Однако, по

словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, структуру таких магазинов разработают позже.