Черновецкий сделает из квартир хлебные магазины
14:37, 06 мая 2006Политика
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Мер инициирует создание магазинов с низкими ценами
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ
инициирует создание в столице сети продовольственных государственных магазинов
с низкими ценами.
Об этом мэр столицы рассказал в эфире ТРК “Киев”.
По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, в этих магазинах смогут отовариваться люди с
доходами ниже среднего уровня.
Он также отметил, что при строительстве нового жилья в Киеве инфраструктура
магазинов вокруг него не развивается. В связи с этим Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил о
намерении заняться этой проблемой. “По-видимому, придется выкупать какие-то
квартиры на первом этаже и делать хлебные магазины”, - добавил он. Однако, по
словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, структуру таких магазинов разработают позже.
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